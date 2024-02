In un video condiviso sui social, l’europarlamentare denuncia di essere stata aggredita con una stampella e insultata da un passante.

L’eurodeputata Alessandra Mussolini è stata aggredita a Strasburgo, in città per la sessione plenaria del Parlamento europeo. Secondo quanto raccontato dalla stessa Mussolini attraverso un video diffuso sui suoi canali social, l’aggressore, un uomo che parlava italiano, l’ha colpita alle spalle con una sorta di stampella, dopo averle rivolto una serie di insulti: “Una serie di insulti pazzeschi, aveva una specie di stampella, me l’ha data addosso, alle spalle. C’è troppa violenza, sono stravolta“.

Il video

In un video pubblicato su X, Alessandra Mussolini ha spiegato di essere appena stata “aggredita da uno che parlava italiano”, il quale l’avrebbe colpita con “una specie di stampella”. L’europarlamentare, parlando in maniera molto concitata, aggiunge di aver ricevuto insulti pazzeschi e che “c’è troppa violenza”.

Sono stravolta per quello che è successo pic.twitter.com/AeFoESYA81 — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) February 26, 2024

Il racconto dell’aggressione

L’incidente si è verificato mentre Alessandra Mussolini era diretta verso un ristorante assieme a collaboratori del suo staff. Secondo il suo resoconto, l’aggressione sarebbe avvenuta improvvisamente e senza un apparente motivo, se non quello, dedotto dalle parole violente rivoltele dall’aggressore, di una motivazione prettamente politica legata al suo cognome e alla sua figura pubblica.

“Era appena finita la seduta del Parlamento europeo, io stavo camminando per strada accompagnata dal mio assistente, indossavo un cappuccio perché fa freddo – ha raccontato la diretta interessata – Ad un certo punto un tizio sui 40 anni è spuntato dal nulla: era italiano, lo so perché ha cominciato a insultarmi violentemente, diceva ‘Mussolini pezzo di m…., fascista, e altre cose del genere“.

Lo sconosciuto, quindi, “si è avvicinato, era armato di un bastone, una specie di stampella, e ha cominciato a darmi addosso, sull’orecchio, sulla testa, sulla schiena, alle spalle“.

Dopo l’episodio, Mussolini è stata sottoposta a una visita medica. Pur non riportando gravi conseguenze fisiche, ha fatto sapere di essere rimasta scossa e amareggiata dall’accaduto: “Ho riportato giusto qualche ferita per le botte che m’ha dato sull’orecchio che mi fa male, e sulla testa. Ma la ferita è più l’amarezza, non posso ancora crederci“.