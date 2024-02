Beatrice Luzzi è ufficialmente la prima finalista dell’ultima edizione del Grande Fratello. Il ringraziamento ad Alfonso Signorini e il complicato percorso fino alla finale.

Beatrice Luzzi è ufficialmente la prima finalista del Grande Fratello, e la reazione della gieffina non si è fatta attendere.

Dopo un complicato percorso iniziato dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Beatrice ha conquistato il suo posto in finale grazie all’affetto del pubblico da casa. Infatti, la concorrente ha vinto il televoto contro Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Grecia Colmenares. I telespettatori hanno espresso la loro preferenza portando in finale la Luzzi dopo un’avventura piena di alti e bassi.

Beatrice Luzzi commossa ringrazia Alfonso Signorini

La puntata del 26 febbraio ha confermato che la favoritissima di questa edizione del Grande Fratello rimane lei: Beatrice Luzzi. La conferma è arrivata anche con il televoto, che ha registrato una pioggia di voti a favore della gieffina.

Alfonso Signorini – Cesara Buonamici

La reazione della Luzzi è stata immediata: “Io ringrazio tutto il pubblico Alfonso. Come ho già detto prima grazie per questi cinque mesi in cui hanno speso per me affetto, tempo e denaro. Ringrazio te per primo Alfonso ed anche te Cesara“.

Ma non si sono fatte attendere neanche le reazioni di altri concorrenti del Grande Fratelli.

Giampiero Mughini: il commento su Beatrice Luzzi

In molti hanno acconto con gioia l’annuncio della finale per Beatrice, e tra questi c’è anche l’ex concorrente Giampiero Mughini.

Infatti, il giornalista ha commentato la vittoria della gieffina dichiarando: “Sono contento davvero, ma Alfonso non c’è stata proprio competizione. Per me Beatrice stravince“.

Insomma, sembrerebbe opinione diffusa che il personaggio preferito dal pubblico di quest’ultima edizione del Grande Fratello sia proprio l’attrice che, tra momenti difficili e prove di coraggio, ha conquistato il cuore dei telespettatori fino ad aggiudicarsi la finale del noto reality di Canale 5.