Cristiano Iovino, presunto ex amante di Ilary Blasi, ora frequenta un’altra donna e si tratta di un personaggio noto al mondo del gossip: Oriana Marzoli.

Negli ultimi mesi si è spesso sentito parlare di Cristiano Iovino, noto personal trainer diventato famoso soprattutto per il famoso “caffè” con Ilary Blasi. Considerato oggi l’ex presunto amante della Blasi, il personal trainer ha attaccato la conduttrice televisiva per aver fatto il suo nome senza il suo consenso durante il film-documentario Unica.

Oggi, però, Iovino è deciso a voltare pagina e a tuffarsi in una nuova relazione. Ma la donna con cui si sta frequentando non è nuova del mondo del gossip.

Cristiano Iovino, dopo Ilary Blasi una nuova love story

Il personal trainer è stato recentemente avvistato durante una cena romantica in compagnia di una misteriosa donna. In poco tempo la donna è stata riconosciuta essendo un volto noto del mondo della televisione.

Ilary Blasi

Infatti, si tratterebbe di un’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha partecipato alla sesta edizione.

Le foto di Cristian e la misteriosa donna bionda in un ristorante chic hanno iniziato a circolare sul web, condivise da utenti direttamente su X (ex Twitter).

La donna del mistero sarebbe Oriana Marzoli.

Cristiano Iovino e Oriana Marzoli: gli indizi social della nuova love story

La nuova fiamma del personal trainer ex (presunto) amante di Ilary Blasi sarebbe l’ex vippona Oriana Marzoli.

La donna è l’ex fidanzata di Daniele Dal Moro, che non ha per nulla preso bene la notizia della nuova frequentazione dell’ex fidanzata. Infatti, la loro storia si è conclusa da poco ma l’ex vippona ha deciso di rituffarsi in una nuova storia d’amore.

La relazione tra Cristiano e Oriana è stata confermata dai numerosi post social pubblicati da utenti che hanno beccato insieme la nuova coppia mentre cenava in un lussuoso ristorante.