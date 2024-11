Ecco come inviare le proprie segnalazioni a Report: i contatti del programma di Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci.

Uno dei programmi d’inchiesta può seguiti della televisione italiana è senza dubbio Report. Il programma, che va in onda su Rai 3, sin dalla sua prima edizione ha saputo conquistare il pubblico grazie ai tanti servizi che hanno sollevato varie problematiche del Paese e non solo. Per molti anni è stato condotto da Milena Gabanelli, dal 2017 a condurre il programma è invece Sigfrido Ranucci il presentatore. Vediamo ora come contattare Report per inviare delle segnalazioni alla redazione del programma.

Report: i contatti del programma

Se volete mettervi in contatto con la redazione di Report, potete farlo inviando una mail all’indirizzo [email protected]. A questo indirizzo potrete scrivere sia per inviare delle segnalazioni, sia per chiedere dei chiarimenti o dell’informazioni riguardanti una delle inchieste che sono andate in onda nelle varie puntate del programma.

Logo Rai

Il programma Report, così come praticamente tutti i programmi televisivi, ha poi delle pagine sui vari social network: è quindi possibile inviare anche dei messaggi diretti su Facebook, Instagram, X, anche se per segnalazioni o altro è preferibile rivolgersi all’indirizzo [email protected], come è indicato anche sul sito della Rai nella sezione dedicata proprio al programma di Rai 3.

Dove vedere le puntate di Report in streaming

Report va in onda su Rai 3 ogni domenica sera in prima serata, a partire dalle ore 21.20. Ma le varie puntate possono essere anche riviste in streaming sulla piattaforma RaiPlay alla quale si può accedere, in maniera del tutto gratuita, da qualsiasi tipo di dispositivo collegato alla rete: che sia computer, smartphone, tablet o smart TV.

Sempre su RaiPlay è anche possibile vedere le puntate del programma in diretta streaming, in contemporanea con la messa in onda televisiva su Rai 3.