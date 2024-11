Tutto a posto: ecco le location del film del ciclo Purché finisca bene

Ecco quali sono le location di Tutto a posto, il film con protagonista Michele Di Mauro che fa parte del ciclo Purché finisca bene.

Si intitola Tutto a posto il film numero 21 del ciclo Purché finisca bene. I protagonisti della commedia questa volta sono Francesco – un professore di mezza età rimasto cieco a causa si una malattia – e Sasà, un ragazzo che vive per strada che, casualmente, incontra Francesco e con la scusa di aiutarlo riesce a introdursi in casa dove si stabilisce di nascosto. O almeno crede di riuscire a stabilirsi di nascosto: la sua presenza non rimane però un segreto e tra i due nasce une profonda amicizia. Ma in realtà tutto non fila liscio. Vediamo ora quali sono le location dove è stato girato Tutto a posto.

Tutto a posto: le location del film

Tutto a Posto è stato girato principalmente a Reggio Calabria, una delle location più importanti utilizzate per la pellicola è villa Genovese Zerbi, storico edificio che si trova sul lungomare della città calabrese. Ma non è questa l’unica location del film.

Reggio Calabria

“Le location del film saranno tra le più suggestive e belle della città di Reggio Calabria, tra cui appunto villa Genoese Zerbi, Marina di Porto Bolaro, il lungomare Falcomatà, piazza Duomo e il corso Garibaldi”, ha spiegato il regista Giorgio Romano, parlando proprio delle location del suo film.

Tutto a posto debutta su Rai 1 domenica 10 novembre 2024, ma tutte le riprese del film sono state girate tra ottobre e novembre del 2023.

Tutto a posto: il cast del film

Come detto in precedenza, il regista di Tutto a posto è Giorgio Romano. I due protagonisti principali, Francesco e Sasà, sono interpretati rispettivamente da Michele Di Mauro e da Michele Eburnea. Nel cast del film troviamo poi anche Giulia Fazzini e Antonio Gerardi.