La Talpa 2024 è… la clamorosa anticipazione!

Ecco chi potrebbe essere La Talpa 2024: c’è un importante indizio che lasciar presagire chi possa il concorrente “traditore” del gruppo.

Dopo sedici anni di assenza dal piccolo schermo, martedì 5 novembre su Canale 5 è tornato La Talpa, il reality show nel quale i concorrenti devono riuscire a individuare chi è il traditore o la traditrice che si nasconde tra loro, prima di essere tutti eliminati. Nelle prime tre edizioni le talpe sono state rispettivamente Marco Predolin, Paolo Vallesi e Franco Trentalance, ma nessuna di loro è mai riuscita a vincere il programma, ora gli spettatori si domandano chi possa essere il “traditore” o la “traditrice” del gruppo in La Talpa 2024. A tal proposito c’è una clamorosa indiscrezione che ha iniziato a circolare ma se non volete rischiare di rovinarvi la sorpresa non continuate a leggere questo articolo.

La Talpa 2024: spoiler e anticipazioni

Secondo alcune indiscrezioni, la talpa potrebbe essere l’ex campionessa di scherma Elisa Di Francisca. A tradirla sarebbe il tatuaggio che ha sul piede, che è praticamente identico al disegno che è stato utilizzato per creare il logo del programma.

Concorrenti La Talpa

Nella seconda e nella terza stagione del reality gli autori avevano nascosto degli indizi sull’identità della talpa proprio nei loghi del programma. Nella seconda edizione, per esempio, nel logo era raffigurato l’albero della vita e la canzone più famosa di Paolo Vallesi (che era la talpa di quell’edizione) è La forza della vita. Nella terza edizione erano invece presenti tre lance e il “traditore” del gruppo era Franco Trentalance.

Ora c’è lo stesso disegno che Elisa Di Francisca ha tatuato sul piede, per questo ha iniziato a circolare il rumors che possa essere proprio lei la talpa di questa quarta edizione del reality show. Nelle prossime puntate si scoprirà se è proprio così.