Fiorello ci ricasca e rivela per la seconda volta i numeri personali di amici e colleghi. Stavolta rivela il numero di Fabio Fazio. La gaffe in diretta televisiva su Viva Rai 2.

Non è la prima volta che Fiorello fa una gaffe in diretta televisiva. Pochi mesi fa, ad esempio, aveva rivelato il numero di telefono di Lorella Cuccarini per errore, e stavolta ci è ricascato. Infatti, durante l’ultima puntata del mattin show Viva ai 2 in diretta dal Foro Italico di Roma ha rivelato il numero di Fabio Fazio.

L’incidente è stato evitato grazie alla prontezza del suo co-conduttore Fabrizio Biggio che ha salvato la situazione. Ma ecco che cosa è successo in diretta.

Fiorello chiama Fazio dopo la polemica con Giletti

La gaffe in diretta è nata a causa della polemica scoppiata nelle ultime ore. Infatti, pare che Massimo Giletti volesse invitare il conduttore televisivo di Discovery, Fabio Fazio, in occasione della festa dei 70 anni della Rai. Secondo le principali testate nazionali, Fazio non avrebbe risposto alla telefonata di Giletti, facendo scoppiare la polemica.

Fabio Fazio

A mettere una pezza ci avrebbe pensato Fiorello che, in diretta televisiva, voleva telefonare a Fabio Fazio per chiarire le cose, ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

Fiorello: la telefonata a Fazio finisce male

Per placare la polemica, Rosario Fiorello ha voluto chiamare Fabio Fazio in diretta televisiva, ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

Per la seconda volta il conduttore televisivo stava per rivelare il numero di uno dei suoi contatti. In passato era successo con Lorella Cuccarini di cui ha mostrato per sbaglio il numero in diretta televisiva.

Nell’ultima puntata del mattin show Fiorello stava per rifare la gaffe: “Giletti ti dò io il suo numero di telefono, chiamalo su questo!” e mentre dettava il numero, Biggio è intervenuto appena in tempo per interrompere l’amico e collega, impedendogli di annunciare l’intera sequenza di numeri.