Javier Martinez ed Helena Prestes svelano i loro progetti dopo il GF: “Il nostro futuro è insieme, vogliamo dei figli”.

La storia d’amore tra Javier Martinez ed Helena Prestes nata nella casa del Grande Fratello continua a far sognare i fan. I due ex concorrenti del reality show di Canale 5 hanno raccontato in un’intervista esclusiva al settimanale Chi i primi passi della loro vita insieme dopo la fine del programma. Un percorso fatto di amore, complicità e sogni condivisi, tra cui quello, sempre più concreto, di mettere su famiglia. Ma scopriamo che cosa hanno dichiarato i due ex gieffini.

Javier confessa: “Voglio una casa piena di amore e di bambini”

Javier Martinez ha dichiarato senza esitazioni quanto si senta coinvolto da questa relazione, e ha rivelato come il legame con Helena sia cresciuto ancora di più fuori dalla casa:

“Uscire da lì mi ha fatto sentire ancora più innamorato. È come se tutto fosse diventato più chiaro. Il mio futuro è con lei: sogno una casa incasinata, piena di amici, figli, musica e amore. Ma sempre con Helena accanto” ha detto il gieffino nel corso dell’intervista.

Un’affermazione che non lascia spazio a dubbi sulla profondità del suo sentimento e sul desiderio sincero di costruire un futuro insieme alla modella brasiliana.

Helena Prestes: “Ho sempre sognato una famiglia con lui”

Anche Helena Prestes non ha mai nascosto quanto Javier rappresenti per lei la persona giusta. Durante l’intervista ha confessato: “L’ho capito subito, anche nella Casa. Ora più che mai. Io sogno una casa tutta mia e una bambina, una cavallina come la chiamo io. E so che con lui posso costruire tutto questo“.

Una sintonia evidente, quella tra Javier Martinez ed Helena Prestes, che sembra andare ben oltre le telecamere del reality.

Da concorrenti del Grande Fratello a coppia stabile e innamorata nella vita reale, Javier Martinez ed Helena Prestes sono diventati la prova di come anche nei contesti più insoliti possa nascere un amore autentico.