Javier e Helena del Grande Fratello pronti alla convivenza e forse a un bebè? Scopri tutti i dettagli e le segnalazioni.

Dopo l’ultima edizione del Grande Fratello, la coppia più amata dal pubblico, Javier Martinez e Helena Prestes, continua a far sognare i fan. Il loro legame, nato sotto i riflettori del reality, sembra ora più forte che mai e pronto a consolidarsi nella vita reale.

Tra sorrisi complici e interviste accennate, i due ex concorrenti hanno lasciato trapelare importanti novità: la convivenza è dietro l’angolo e, secondo indiscrezioni, i preparativi sarebbero già in corso.

Convivenza a Rimini: il nido degli “Helevier”

Javier e Helena avrebbero scelto Rimini come luogo per iniziare la loro nuova vita insieme. Il 30 aprile 2025 saranno presenti a una serata speciale nella città romagnola, dove – secondo fonti vicine alla coppia – potrebbero approfittarne per annunciare ufficialmente la convivenza.

Non mancano i dettagli romantici: la casa dei sogni è già in fase di selezione e pare che i due stiano collaborando con diverse agenzie immobiliari. Un insider ha riferito che la coppia desidera una stanza in più, pensata per ospiti ma anche per “eventuali arrivi futuri“.

La domanda che impazza sui social è una sola: Helena è incinta? Secondo alcune segnalazioni condivise dall’esperta di gossip Deianira Marzano, non sarebbe solo una fantasia dei fan.

Amedeo Venza ha confermato: “Helena e Javier fanno sul serio“, e ha anticipato che presto i due “Saranno loro stessi ad annunciare tutto“. Una follower avrebbe addirittura scritto: “Si stanno già dando da fare per avere un figlio“.

Un amore sotto attacco

Non mancano però le polemiche: alcuni utenti hanno cercato di mettere zizzania tra i due, falsificando dei like di Helena a post di Lorenzo, un altro ex concorrente, per far ingelosire Javier. Un gesto che, per fortuna, non sembra aver scalfito la solidità della coppia.

In attesa di conferme ufficiali, una cosa è certa: Javier e Helena sono pronti a costruire una vita insieme dopo il Grande Fratello, tra amore, progetti condivisi e – forse – un futuro da genitori. I fan non vedono l’ora di scoprire cosa li aspetta.