Stefano De Martino mostra il figlio Santiago che imita il papà in Affari Tuoi e rivela una somiglianza sorprendente.

Stefano De Martino ha sempre affascinato il pubblico con la sua simpatia e il suo talento da conduttore, e ora anche suo figlio Santiago, appena 12enne, sembra voler seguire le sue orme. Il piccolo, nato dalla relazione con Belen Rodriguez, ha voluto impressionare tutti con un’imitazione del padre in uno dei suoi programmi più iconici, Affari Tuoi. Ma i fan hanno notato un dettagli inaspettato. Scopriamo tutti i dettagli.

Santiago è Stefano De Martino: la foto è virale

L’immagine che Stefano ha condiviso sui social mostra il giovane Santiago nei panni di un conduttore, con tanto di giacca, cravatta e un sorriso furbo che ricorda quello del papà.

La somiglianza tra Stefano De Martino e suo figlio Santiago è davvero sorprendente e non è sfuggita ai fan.

Il piccolo, che ha compiuto 12 anni il 9 aprile, indossava un outfit quasi identico a quello che Stefano sfoggia durante le sue apparizioni nel noto gioco televisivo.

Gli utenti sui social non hanno potuto fare a meno di notare quanto Santiago somigli al padre, al punto che qualcuno ha commentato che il giovane sembra un vero “Mini De Martino“.

Un compleanno speciale per Santiago

Il 9 aprile non è stato solo un giorno di festa per il piccolo Santiago, ma anche un momento di riflessione per la madre, Belen Rodriguez, che ha condiviso una toccante dedica sui social.

In un lungo post, Belen ha espresso tutta la sua gratitudine per il figlio, descrivendo quanto sia fiera di lui e di come il tempo sia volato. Il compleanno di Santiago, quindi, è stato anche un’occasione per celebrare la sua crescita e il legame speciale con la madre.