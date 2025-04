Santiago, il figlio di Belen, suona la chitarra col nonno Gustavo per il suo compleanno: il video commuove i fan.

Il compleanno di Santiago De Martino, figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è stato davvero speciale. Infatti, per l’occasione il giovane ragazzo ha vissuto un momento emozionante insieme alla famiglia e, soprattutto, con il nonno Gustavo. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Il padre di Belen insieme a Santiago: il video commuove

Il ragazzo ha compiuto 12 anni e ha festeggiato con un momento intimo e commovente: un duetto alla chitarra con il nonno Gustavo Rodriguez, padre di Belen. La scena, condivisa sui social da Veronica Cozzani, mamma della showgirl argentina, ha conquistato i fan per la dolcezza e la forza simbolica che rappresenta.

Il momento è ancora più toccante se si considera quanto accaduto a Gustavo solo pochi mesi fa. Il padre di Belen, infatti, è stato coinvolto in un grave incendio nel dicembre 2024 ed è rimasto ricoverato per oltre un mese nel reparto grandi ustionati.

Nonostante abbia ancora le mani fasciate, Gustavo è tornato a imbracciare la chitarra, regalando al nipote, e al pubblico, un’immagine carica di speranza e amore familiare.

Musica di famiglia: Santiago segue le orme dei nonni (e dei genitori)

Santiago ha ereditato la passione per la musica non solo dal nonno ma anche dai suoi genitori. Gustavo è un musicista e cantante, Belen ama cantare e Stefano De Martino è noto per la sua vena artistica, tra danza e pianoforte. Il ragazzo suona la chitarra e ha anche una band con alcuni amici: chissà che un giorno non vedremo un trio familiare esibirsi insieme.

Alla festa organizzata in casa non sono mancate le torte, ben tre e tutte diverse, ma non è chiaro chi fosse presente tra gli invitati. Sui social si notano solo alcuni momenti condivisi da Cozzani e Belen, senza conferme sulla presenza di Stefano o degli altri membri della famiglia Rodriguez, soprattutto dopo le recenti voci su tensioni con Ignazio Moser.