Belen, la lettera dolcissima per il compleanno di Santiago

Nel giorno del compleanno di suo figlio Santiago, Belen Rodriguez ha stupito tutti con un messaggio, una sorta di lettera, per lui.

Dopo il siparietto recente in tv con una nota di “bollore”, Belen Rodriguez è tornata protagonista per questioni molto più dolci e tenere. L’argentina, nel giorno del 12esimo compleanno di suo figlio, Santiago, ha voluto omaggiarlo pubblicamente con un messaggio social, una sorta di lettera molto bella che ha conquistato anche i suoi fan.

Belen, il rapporto con Santiago e Luna Marì

Al netto di quelle che sono, da sempre, le voci sulla sua vita privata e professionale, Belen Rodriguez ha cercato ogni volta di prendere le difese dei suoi figli allontanandoli, spesso, dal clamore dei pettegolezzi. Purtroppo, non è stato possibile farlo in ogni occasione e, prima per la storia finita con De Martino e poi quella con Spinalbese, Santiago e Luna Marì sono stati spesso chiamati in causa.

Ad ogni modo, anche nei momenti peggiori, l’argentina ha confessato che proprio i suoi due piccoli siano stati per lei la forza e la spinta per ritrovare se stessa e andare avanti. In questo senso, l’amore da mamma non è mai mancato e la conferma è l’ottimo rapporto con loro ma anche quello, ritrovato, con i rispettivi padri.

La dedica per il compleanno di Santiago

A conferma del grande amore per i suoi figli, è arrivata in queste ore, appunto, la bellissima lettera/dedica a Santiago per il suo 12esimo compleanno. Tramite un post su Instagram, infatti, mamma Belen ha scritto con tanto di foto del suo primogenito: “12 anni amore mio, come vola il tempo. Volevo sapessi che sono tanto ma tanto fiera di te, sei un ragazzo in gamba, con un cuore e una sensibilità gigantesca, sei divertente, sei curioso, sei romantico, sei entusiasta, sei leale, sei carismatico, sei creativo, e tutto il mio mondo è dentro i tuoi occhi. Te amo Santi, grazie per avermi resa mamma per la prima volta. Feliz cumpleaños”.