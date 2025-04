Micol Olivieri e Niccolò Centioni: pace fatta tra “Alice” e “Rudy”: la foto

I protagonisti de i Cesaroni, Micol Olivieri e Niccolò Centioni hanno fatto pace dopo tanti anni. La foto social della reunion.

La morte di Antonello Fassari ha scosso tutto il mondo dello spettacolo ed in particolare il cast de I Cesaroni. In occasione del suo funerale, però, per due volti noti della serie c’è stata una bella notizia che, in parte, ha reso meno amara (si fa per dire), la giornata. Stiamo parlando di quanto accaduto tra “Alice” e “Rudy”, ovvero Micol Olivieri e Niccolò Centioni che hanno messo da parte i loro dissapori e fatto pace.

La lite tra Micol Olivieri e Niccolò Centioni

I fan de I Cesaroni hanno aspettato per anni di rivedere la serie tornare in televisione e, tra qualche tempo, saranno accontentati. Le vicende dei vari protagonisti, al netto dell’assenza in tv della fiction, sono sempre state molto seguite. In particolare quelle relative a Micol Olivieri e Niccolò Centioni, per tutti “Alice” e “Rudy”.

i due erano stati protagonisti nel 2013 di Pechino Express ma dopo quella esperienza i rapporti si erano decisamente rovinati portando i due a discutere animatamente anche a distanza. Diversi erano stati i confronti e le frecciate reciproche. Almeno fino ad ora.

La pace dopo tanti anni: la foto

L’occasione per rivedersi e fare pace è stata, purtroppo, quella della dipartita del mitico “Cesare”, ovvero Antonello Fassari. Dopo il funerale dell’uomo, Micol e Niccolò si sono ritrovati e, curiosamente, hanno deciso di scattarsi una foto insieme per i fan. “Pace fatta”, ha scritto Centioni in un post su Instagram condividendo, appunto, lo scatto insieme alla Olivieri. I fan de I Cesaroni sono stati molto felici di rivederli insieme e la speranza è che i due possano, magari in futuro, tornare a divertire tutti insieme. “Che belli, finalmente pace”, “Sono molto contenta per voi. Peccato essersi visti per il povero ‘Cesare'”, hanno commentato alcuni utenti.