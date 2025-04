Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte è ricoverato da settimane per depressione.

Prosegue il ricovero di Vittorio Sgarbi al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una grave depressione. Dopo diversi giorni dalle ultime dichiarazioni della figlia Evelina, finalmente giungono nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute del critico d’arte. Scopriamo che cosa hanno dichiarato dall’ospedale.

Vittorio Sgarbi: “Non è solo”

Dopo le preoccupanti dichiarazioni della figlia Evelina, che aveva descritto la sua situazione come segnata da “Una solitudine profonda“, le informazioni più recenti offrono un quadro diverso.

Lo staff di Sgarbi, infatti, ha precisato che il critico non è solo in questo difficile momento, contrariamente a quanto affermato in precedenza. “Accanto a lui sono sempre presenti la compagna Sabrina Colle, i famigliari e i suoi assistenti, oltre che il personale sanitario del Gemelli in cui Vittorio Sgarbi nutre piena e totale fiducia” hanno rivelato.

Sabrina Colle e Vittorio Sgarbi

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la compagna di lunga data di Sgarbi, Sabrina Colle è sempre al fianco del critico d’arte.

“Ogni altra notizia è frutto di sensazioni personali” ha dichiarato lo staff, cercando di dissipare dubbi e speculazioni sulla situazione.

La relazione con Sabrina Colle: un legame speciale

Sabrina Colle, ex attrice e modella, è al fianco di Vittorio Sgarbi dal 1998. Nonostante non abbiano mai ufficializzato un matrimonio, la loro relazione è sempre stata solida e sincera. In un’intervista del 2017, Colle aveva definito il legame con Sgarbi come “speciale”, nonostante le difficoltà e le infedeltà del critico.

Vittorio Sgarbi aveva parlato pubblicamente della sua battaglia con la depressione e delle difficoltà che stava affrontando.

“Ho perso parecchi chili e passo molto tempo a letto” aveva dichiarato a Robinson, inserto di Repubblica. “Ora sto attraversando una fase dolorosa di meditazione sul mio destino e su ciò che ho fatto nella vita” aveva aggiunto, riflettendo sul suo passato e sull’impatto delle sue opere.

Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti sullo stato di salute del politico.