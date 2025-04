Sgarbi, la figlia Evelina: “Situazione pesante”. Poi il dubbio sulle dimissioni

Torna a parlare la figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina. La ragazza è stata ospite de ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo dando aggiornamenti,

Qualche giorno fa aveva raccontato in tv di aver visto dopo tanto tempo suo padre, Vittorio Sgarbi, e ne aveva anche descritto la situazione legata al ricovero e alla depressione. Ora Evelina, figlia del critico d’arte, è tornata ad argomentare le vicende sul genitore intervenendo a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 e sottolineando come, da quella visita fatta, la situazione a livello personale e di rapporti con il resto della famiglia, sia peggiorata per lei.

Evelina Sgarbi: le parole sul padre e la famiglia

Intervenuta nel salotto di Rai 1 con Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’, la figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina, ha spiegato quale sia la situazione del padre, alle prese con la depressione e ricoverato in ospedale. “Dalla settimana scorsa io non sono più andata, perché è una situazione molto pesante, oltre per come sta lui anche per tutto l’insieme che c’è intorno”, ha detto la ragazza.

La giovane ha spiegato che oltre alla depressione legata al critico d’arte, a rendere tutto più complesso sono i rapporti interpersonali nei suoi confronti: “È tutto l’insieme delle persone che stanno intorno che mi fanno sentire così. Se io andassi lì di forza, magari con qualcuno, nessuno mi direbbe di andare via, però il clima che si crea intorno è questo”. “Se questa situazione possa essere stata causata dalla mia precedente intervista? Forse, ma io non ci trovo nulla di male […]”.

Le possibili dimissioni

Nel corso del suo intervento a ‘La Volta Buona‘, Evelina ha poi aperto anche all’ipotesi dimissioni di Sgarbi. In questa ottica, però, tutto è ancora molto in dubbio. Infatti, secondo la ragazza, nel caso in cui il critico d’arte fosse dimesso, è possibile che il problema della volontà di non alimentarsi possa ripresentarsi. “Io penso che quando arriverà il momento in cui verrà dimesso il problema si ripresenterà. La testa va curata in qualche modo ora. Perché arrivare a casa vuol dire tornare alla condizione di prima, perché adesso è alimentato con il sondino…”.