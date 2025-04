Pamela Prati torna a parlare del rapporto con Valeria Marini: i litigi? “Lei mi è stata vicina nei momenti più difficili”.

Nell’ultimo periodo, con l’inizio del programma condotto da Carlo Conti Ne vedremo delle belle, si è tornato a parlare del particolare rapporto tra Valeria Marini e Pamela Prati, due showgirl “storiche” del mondo della televisione. Negli anni sono stati tanti i rumors su possibili screzi tra i due, un po’ di competizione, ma ci sono state anche voci di vere e proprie liti. Ma qual è la verità?

A rompere il silenzio ci ha pensato la stessa Pamela che in un’intervista a Leggo ha rivelato quale rapporto la lega alla collega.

Pamela Prati su Valeria Marini: “Mi ha sempre capita”

Per anni si è parlato di una presunta rivalità tra Pamela Prati e Valeria Marini, un gossip nato ai tempi del Bagaglino. Tuttavia, la Prati ha voluto chiarire la situazione: “Io e Valeria rappresentiamo un pezzo di spettacolo che il pubblico ama vedere insieme, ma tra noi non ci sono mai stati veri litigi“.

Valeria Marini – www.donnaglamour.it

Pamela ha ammesso di aver provato dispiacere quando Valeria è subentrata al suo posto nel celebre spettacolo di Pingitore, ma ha anche sottolineato che tra loro esiste stima reciproca: “Valeria è un vulcano, ma l’amicizia va coltivata“.

Inoltre, ha rivelato che nei momenti difficili della sua vita, Valeria è stata una delle poche persone a starle vicino: “Nei momenti bui, Valeria mi ha sempre capita e supportata“.

Il successo di Ne vedremo delle belle e il passato al GF

Lo show del sabato sera Ne vedremo delle belle ha segnato il ritorno di Pamela Prati in prima serata su Rai Uno. “Le pause e le prove sono la parte più bella dello spettacolo, mi sento come una bambina in un parco giochi” ha raccontato, elogiando il conduttore Carlo Conti: “È un vero signore in questo mondo dello spettacolo“.

Nonostante il successo attuale, la Prati ha rivelato di non voler più ripetere l’esperienza al Grande Fratello, che non le ha lasciato un bel ricordo: “Non lo rifarei“.

Pur riconoscendo che il mondo dello spettacolo può essere crudele, Pamela si dice soddisfatta delle sue scelte: “Non voglio apparire a tutti i costi. Lavoro sempre, ma faccio scelte ben precise“.