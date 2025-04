Lulù Selassié rompe il silenzio dopo la condanna per stalking a Manuel Bortuzzo con un lungo sfogo su Instagram.

Nella giornata di ieri, giovedì 3 aprile, è stata resa nota la condanna per stalking ricevuta da Lucrezia Selassié in seguito alla denuncia sporta dall’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. L’ex gieffina ha scelto Instagram per raccontare la sua versione dei fatti, accusando i media di distorcere la realtà e difendendo la propria posizione con parole cariche di emozione. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Le parole di Lulù Selassié dopo la condanna

“Per troppo tempo ho scelto il silenzio” ha esordito Selassié nelle sue storie. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP scrive: “Ho proteto con discrezione il dolore di essere stata nascosta in una relazione durata tre anni e poi tradita dalla persona che più amavo“.

Manuel Bortuzzo

Continua ancora: “Tradita nella fiducia, nella privacy, nella comunicazione e nelle promesse che ci eravamo fatti“.

Nel suo sfogo, Lulù ha attaccato duramente i media, accusandoli di aver diffuso notizie false con l’unico scopo di alimentare lo scandalo: “Molti degli articoli pubblicati sono stati costruiti solo per generare scalpore, senza alcun rispetto per la realtà“.

Lulù Selassié: “La verità merita di essere raccontata”

Selassié ha anche condiviso il dolore che sta affrontando, parlando di un periodo buio e di una profonda sofferenza emotiva: “Mi sono trovata intrappolata in una realtà che non avevo scelto, portando sulle spalle un peso che nessuno dovrebbe sopportare“.

Infine, la principessa etiope ha concluso il suo messaggio con una dichiarazione di forza e resilienza: “Continuerò a lottare, non per rabbia o vendetta, ma perché la verità merita di essere raccontata“.

Sottolineando che la giustizia processuale non sempre coincide con la verità assoluta, ha ribadito la propria convinzione di avere la coscienza a posto, augurandosi che anche altri possano trovare pace con se stessi.