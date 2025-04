Il Dottore di Affari Tuoi replica alle accuse di Striscia la Notizia e difende la trasparenza del game show di Rai 1.

Negli ultimi giorni, il tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, ha sollevato dubbi sulla trasparenza del game show Affari Tuoi, in onda su Rai 1 e condotto da Stefano De Martino. Le critiche si sono concentrate sul meccanismo del gioco, insinuando possibili irregolarità.

A prendere parola per difendere il programma è stato Pasquale Romano, il celebre “Dottore” di Affari Tuoi, che in un’intervista rilasciata a Tivù e ripresa da Cinguetterai. Scopriamo che cosa ha detto.

Il Dottore di Affari Tuoi difende il programma

Romano ha chiarito che il format di Affari Tuoi è stato adattato in oltre 80 Paesi senza mai incorrere in problemi di regolarità.

“Non c’è nulla di controverso nel meccanismo di Affari Tuoi. È un game show basato sulla fortuna, come molti altri programmi a livello internazionale” ha dichiarato nel corso dell’intervista.

Il Dottore di #AffariTuoi, Pasquale Romano, risponde alle insinuazioni di Striscia: "Attaccare il programma, insinuando dei dubbi sulla sua regolarità, è stato il loro modo per provare a contenerne il successo. Mai stata dimostrata l'esistenza di alcuna irregolarità"



(Tivù) pic.twitter.com/FW7ZDRkHXC — Cinguetterai  (@Cinguetterai) April 3, 2025

Secondo il Dottore, la posizione di Affari Tuoi nella programmazione televisiva italiana ha portato inevitabilmente a confronti con la concorrenza, ma le insinuazioni di Striscia la Notizia sarebbero solo un tentativo di ridimensionare il suo successo.

“Attaccare il programma insinuando dubbi sulla sua regolarità è stato il loro modo per provare a contenerne il successo” ha affermato con fermezza.

Il confronto sugli ascolti: Affari Tuoi batte Striscia

Un dato che emerge con forza riguarda gli ascolti: Affari Tuoi ha spesso doppiato Striscia la Notizia in termini di share, mentre in passato il pubblico era diviso più equamente tra i due programmi.

Romano ha sottolineato che il successo di Affari Tuoi non è solo una questione di bravura, ma anche di linguaggio televisivo: “Probabilmente, il linguaggio di Affari Tuoi oggi risulta più contemporaneo rispetto a quello di Striscia, che ha un format più consumato nel tempo“.

Nonostante il grande successo attuale, Romano non esclude che in futuro le dinamiche televisive possano cambiare, ma per ora il game show di Rai 1 sembra destinato a mantenere il primato nel preserale.