Nanni Moretti è ricoverato dopo un infarto. Prognosi riservata per 48 ore: gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Il celebre regista e attore italiano Nanni Moretti è stato colpito da un infarto il 2 aprile e attualmente si trova ricoverato presso l’ospedale San Camillo di Roma. Dopo l’immediato intervento di angioplastica coronarica, i fan cercano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute del regista. Scopriamo tutti i dettagli.

Nanni Moretti: l’intervento e il bollettino medico

Secondo quanto riportato dal primo bollettino medico ufficiale, Moretti è vigile e ha parlato con i medici. Tuttavia, la prognosi resta riservata per almeno 48 ore, come da prassi in questi casi.

Attualmente le sue condizioni risultano stabili e ha trascorso una notte tranquilla in terapia intensiva.

Nanni Moretti

Inoltre, l’équipe medica ha confermato che l’angioplastica è stata eseguita tempestivamente e con successo.

Il professor Domenico Gabrielli, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia del San Camillo, ha dichiarato: “Le condizioni del paziente sono stabili. L’angioplastica ha avuto un esito positivo e il danno miocardico riscontrato è lieve. La funzionalità cardiaca è rapidamente tornata ai valori precedenti all’evento acuto. Nonostante il decorso favorevole, è prudente mantenere una riserva sulla prognosi per almeno 48 ore“.

Il precedente infarto nell’ottobre 2024

Non è la prima volta che Nanni Moretti affronta un problema cardiaco. Nell’ottobre del 2024, il regista era già stato ricoverato per un infarto, sempre al San Camillo, e si era ripreso rapidamente, per tornare in pubblico pochi giorni dopo.

In quell’occasione, aveva rassicurato i suoi fan con un video registrato dall’ospedale, promettendo di rimettersi presto. Anche questa volta, le prospettive sono ottimistiche, ma saranno fondamentali le prossime ore per valutare il suo completo recupero.

Moretti era atteso al Nuovo Sacher di Roma per l’anteprima del film L’attachement di Carine Tardieu, al Festival del Cinema Francese. Tuttavia, poche ore prima dell’evento, aveva avvertito un malessere e aveva deciso di non partecipare.

Nei prossimi giorni, i fan attendono aggiornamenti sulle condizioni di salute del regista, con la speranza che possa presto tornare alla sua vita e ai suoi progetti cinematografici.