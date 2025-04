Nanni Moretti colpito da un infarto: il regista 71enne è stato ricoverato d’urgenza al San Camillo di Roma in terapia intensiva.

Nanni Moretti, celebre regista e attore italiano, è stato colpito da un infarto e trasportato d’urgenza in terapia intensiva all’ospedale San Camillo di Roma. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì e ha suscitata immediata preoccupazione tra fan e colleghi del mondo del cinema. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo e come sta adesso il regista.

Nanni Moretti: un precedente nel 2024

Non è la prima volta che Moretti affronta un problema di salute simile. Già nel 2024, il regista aveva avuto un infarto a Napoli, che lo ha costretto a rinunciare alla presentazione del suo film Vittoria. In quell’occasione, però, era riuscito a rassicurare i suoi sostenitori con un videomessaggio in cui prometteva di riprendersi al più presto.

Mercoledì sera, invece, Moretti avrebbe dovuto partecipare a un evento al Cinema Sacher, di sua proprietà, nell’ambito del Festival del Cinema Francese.

Nanni Moretti

Avrebbe dovuto accogliere il pubblico per la prima del film L’attachement di Carine Tardieu, con Valeria Bruni Tedeschi. Tuttavia, ha dovuto annullare la sua presenza, riferendo agli organizzatori di non sentirsi bene.

Il sostegno dei fan sui social

La notizia del ricovero di Nanni Moretti ha scatenato una vera ondata di affetto sui social network. Molti fan hanno espresso il loro sostegno con messaggi incoraggianti e citazioni tratte dai suoi film più iconici, come Ecce Bombo e Caro diario.

“Non fare scherzi, Nanni!“, “Forza maestro!“, “Dio, non Nanni Moretti, ti prego!” sono solo alcuni dei messaggi apparsi su Twitter e Instagram, accompagnati da clip tratte dalle sue opere più celebri. Anche utenti stranieri hanno commentato l’accaduto, a dimostrazione di quanto la figura del regista sia amata a livello internazionale.

Al momento, non ci sono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di salute di Nanni Moretti, ma il mondo del cinema e i suoi fan restano in attesa con il fiato sospeso. Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

Come sta dopo la notte

Fonti interne all’ospedale, hanno rassicurato che il regista “è in condizioni stabili e il suo umore è sereno“. Una notizia che rassicura, ma a colpire di più è stato come Nanni Moretti si è salvato la vita. Il presidente della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (Gise), come riportato da Open, ha spiegato: “Nella cura dell’infarto acuto, il tempo è fondamentale il tempo è vita. Ogni minuto che passa, la situazione peggiora. Quello che colpisce in questa vicenda è la rapidità con cui il paziente, Nanni Moretti, ha riconosciuto correttamente i sintomi (dolore profondo al torace, al dorso, alle spalle, al collo e alle braccia), ha compreso la gravità della situazione e, dopo pochi minuti dall’arrivo in ospedale, è stato trasportato in cardiologia interventistica, in una sala di emodinamica, per un’angioplastica coronarica“.