Ecco svelato quanto guadagnano le coppie di Temptation Island: con il reality non si diventa ricchi ma non ci si può certo lamentare.

Temptation Island è uno dei reality show più amati della televisione italiana. Il meccanismo del programma è semplice: delle coppie di fidanzati mettono alla prova il loro amore vivendo separati una vacanza in un resort di lusso insieme a ragazzi e ragazze single che li corteggeranno. Ma per partecipare al programmare le varie coppie ricevono anche un compenso economico. Quanto guadagnano le coppie di Temptation Island? Scopriamolo insieme.

Quanto guadagnano le coppie a Temptation Island?

Arriviamo al nocciolo della questione: quanto si guadagna a Temptation Island? Partecipare al reality insieme al proprio fidanzato o alla propria fidanzata non rende di certo ricchi ma allo stesso tempo ci sono può certo lamentare.

Fidanzati al mare

Il compenso previsto per ogni coppia è di 900 euro a settimana, si può quindi arrivare a guadagnare 2.700 euro nel caso in cui si completi il proprio percorso all’interno del programma per tutte e tre le settimane. Ma, come sappiamo, può capitare che una coppia abbandoni prima il reality.

Attenzione però: oltre al compenso va anche considerato che per tutto il tempo i partecipanti a Temptation Island sono ospiti in un resort da sogno senza dover sostenere alcuna spesa. Possono inoltre usufruire senza limitazioni di tutti i servizi del resort: insomma hanno la possibilità di vivere una vacanza molto costosa in maniera completamente gratuita e in più guadagnando 900 euro per ogni settimana trascorsa all’interno del programma. Mica male.

Temptation Island 2023: quando va in onda

La prima puntata di Temptation Island 2023 va in onda su Canale 5 il 26 giugno 2023: a condurre il programma anche in questa undicesima edizione è ancora una volta Filippo Bisciglia: è nona volte su undici che è lui il conduttore.

