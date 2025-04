Chiara Cainelli, ex gieffina, vittima di furto e aggressione in casa. Alfonso D’Apice racconta l’accaduto sui social.

Momenti di paura per Chiara Cainelli, ex concorrente del Grande Fratello, che è stata vittima di un furto e di un’aggressione all’interno della sua abitazione. A raccontare i dettagli dell’accaduto è stato Alfonso D’Apice, suo compagno ed ex gieffino, attraverso una serie di storie pubblicate sui social.

Secondo quanto dichiarato, due ragazze si sarebbero introdotte furtivamente in casa della Cainelli a Trento con l’intento di rubare. Tuttavia, una volta scoperte, avrebbero reagito in modo violento, aggredendo l’ex gieffina. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Il racconto di Alfonso D’Apice: “Chiara è stata aggredita sulle scale”

Alfonso D’Apice ha spiegato nel dettaglio, attraverso alcune storie Instagram, come si sono svolti i fatti.

Ma c’è qualcuno che ce crede pure a sta cazzata??? Ve prego … ah nano batte a ripone #grandefratello #helevier pic.twitter.com/wYUx4DV8WL — Malefica 😎🍿 (@malefica_xx) April 2, 2025

Chiara Cainelli, uscita dal bagno, si sarebbe trovata di fronte le due ladre e avrebbe cercato di fermarle, inseguendole per le scale e urlando per chiedere aiuto. Sarebbe stato in quel momento che le due donne l’avrebbero aggredita.

Nel tentativo di bloccare una delle due, l’ex concorrente del Grande Fratello sarebbe caduta dalle scale, mentre una delle ladre sarebbe riuscita a fuggire. L’altra sarebbe stata invece trattenuta fino all’arrivo dei Carabinieri, che l’avrebbero portata in caserma per accertamenti.

Cosa è stato rubato? Il bilancio del furto

Durante il furto, le ladre sarebbero riuscite a sottrarre oggetti di valore e documenti personali. In particolare, Alfonso D’Apice ha rivelato che sarebbero stati rubati una collana appartenuta a suo padre, il portafoglio di Chiara Cainelli contenente soldi, carte di pagamento e documenti.

Fortunatamente, nonostante il forte spavento e la violenza subita, Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice stanno bene. L’episodio, però, ha destato grande preoccupazione tra i fan dell’ex gieffina, che si sono subito stretti attorno a lei con messaggi di supporto.