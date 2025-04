Emis Killa si sfoga sui social: “Ogni giorno mi chiedete soldi. Ho altri a cui pensare”. Il rapper si scaglia contro i fan.

Il rapper Emis Killa, uno dei volti più noti della scena musicale italiana, ha deciso di rompere il silenzio con un duro sfogo pubblicato sui suoi canali social. Il rapper, attualmente indagato dalla procura di Milano per associazione a delinquere nell’inchiesta degli ultrà di Milano, si è lasciato andare a un lungo sfogo contro un comportamento dei fan che lo infastidisce da tempo. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Emis Killa attacca: “Non chiedetemi soldi”

Le sue parole non lasciano spazio a fraintendimenti: “Ogni santo giorno c’è qualcuno che mi chiede soldi per qualsiasi tipo di motivazione. C’è chi me li chiede per andare in vacanza, chi ha debiti, chi si è indebitato con i pusher…“.

Ma Emis Killa non è il primo a lamentarsi di un’eccessiva invadenza da parte di fan e non fan. Anche altri artisti come Madame avevano denunciato situazioni simili in passato.

Emis Killa in foto promozionale serio PH Credit: Mattia Guolo www.donnaglamour.it

Ma qui la questione è ancora più delicata: è giusto chiedere denaro a un personaggio pubblico solo perché si ha accesso diretto via social? Il rapper ha chiarito: “Ho tanti amici nella vostra stessa situazione che non mi chiedono un euro. Ho tante persone a cui pensare prima di voi“. Infine ha concluso con tono ironico: “Andate a rubare“.

Emis Killa e i guai giudiziari

Lo sfogo arriva in un momento già complesso per Emis Killa, che negli ultimi mesi finito sotto indagine da parte della procura di Milano per presunta associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva” legata agli ultrà di Inter e Milan.

Per questo motivo ha rinunciato alla partecipazione a Sanremo 2025, dove avrebbe dovuto presentare il brano “Demoni”. Nonostante ciò, il rapper si sta preparando all’attesissimo evento EM16, previsto per il 10 settembre alla Fiera Milano Live.