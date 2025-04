Valeria Marini a Uomini e Donne come tronista? L’ultima indiscrezione accende i fan del dating show di Canale 5.

Il dating show più longevo della televisione italiana potrebbe presto accogliere una protagonista d’eccezione: Valeria Marini. Secondo un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, la celebre showgirl non ha escluso la possibilità di sedere sul trono di Uomini e Donne, a partire dal prossimo settembre ora che è single. Una dichiarazione che ha subito fatto impazzire il web, alimentando le speranze dei fan più affezionati del programma di Maria De Filippi. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Valeria Marini a Uomini e Donne: la proposta di Maria De Filippi

Negli ultimi anni, Maria De Filippi ha dimostrato di saper rinnovare costantemente il format di Uomini e Donne, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. Dopo il successo del trono di Ida Platano e l’esperimento con Tina Cipollari come tronista, la possibilità di vedere Valeria Marini nel medesimo ruolo potrebbe rivelarsi una strategia vincente per gli ascolti.

L’ex star del Bagaglino ha già collaborato con il programma come party planner per le scelte in castello di Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli, oltre ad aver partecipato a Temptation Island Vip.

Valeria Marini fotografata all’evento inaugurale della Scala di Milano – www.donnaglamour.it

La Marini ha dichiarato: “Quando ho fatto dei lavori di successo con Maria mi era stato proposto o accennato. Non lo so sinceramente, poi l’amore arriva quando si apre il cuore“. Un’apertura, questa, che lascia intendere come nulla sia ancora confermato ma che qualcosa potrebbe bollire in pentola.

Un trono stellare: i fan sognano l’annuncio ufficiale

L’idea di vedere Valeria Marini a Uomini e Donne fa già discutere: c’è chi la vorrebbe subito sul trono e chi teme possa rubare la scena agli altri protagonisti. Di certo, la sua partecipazione non passerebbe inosservata.

Attualmente single, la showgirl potrebbe davvero decidere di cercare il suo principe azzurro davanti alle telecamere, regalando momenti indimenticabili e, perché no, trovando l’amore vero.

Non resta che attendere conferme ufficiali da Maria De Filippi o dalla stessa Marini. Ma una cosa è certa: se la notizia si concretizzasse, Uomini e Donne potrebbe vivere una delle sue stagioni più seguite di sempre.