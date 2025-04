La figlia di Robert De Niro, Airyn, fa coming out come donna transgender: “Voglio essere vista per chi sono”.

Airyn De Niro, figlia dell’iconico attore Robert De Niro, ha condiviso per la prima volta pubblicamente la sua verità: a 29 anni ha fatto coming out come donna transgender. Una confessione che ha sorpreso i fan, che hanno apprezzato il coraggio della donna di affrontare pubblicamente una questione tanto delicata quanto intima. Ma scopriamo quali sono state le sue parole e qual è stata la sua più grande ispirazione.

La rivelazione di Airyn De Niro

La rivelazione è avvenuta durante una toccante intervista rilasciata al magazine “Them”, dove Airyn ha raccontato il suo percorso personale, le difficoltà vissute crescendo e l’ispirazione ricevuta dalla rappresentazione di Halle Bailey nel live-action de La Sirenetta.

Airyn ha spiegato come la visione della nuova Sirenetta abbia avuto un impatto decisivo nella sua decisione di iniziare la transizione, cominciata concretamente con la terapia ormonale nel novembre scorso.

“Penso che gran parte della mia transizione sia dovuta anche all’influenza delle donne nere” ha dichiarato, sottolineando il desiderio di sentirsi finalmente vicina alla propria identità etnica e di genere.

Airyn De Niro: una vita lontana dai riflettori

Figlia di Robert De Niro e dell’attrice Toukie Smith, Airyn è cresciuta in un ambiente protetto dai media.

Ha raccontato che i suoi genitori hanno sempre voluto per lei un’infanzia normale, lontana dai set cinematografici. Ora però è pronta a seguire le orme materne nel mondo della moda e del cinema, rifiutando però l’etichetta di “nepo baby”.

“Vorrei che il successo arrivasse per merito mio” ha dichiarato con determinazione.

Nel suo racconto, Airyn ha affrontato anche il tema degli standard di bellezza e delle aspettative sociali: “Crescendo, mi è sempre stato detto che ero troppo o troppo poco di qualcosa” riferendosi alla sua fisicità e all’identità razziale e di genere.

Adesso, con il coming out, spera di poter aiutare altre persone a sentirsi meno sole. “C’è una differenza tra essere visibili ed essere visti. Sono stata visibile. Ma ora voglio essere davvero vista” ha dichiarato.