Il mondo della musica piange la scomparsa di Mike Peters, voce dei The Alarm: il cantante è morto a 66 anni per un terribile male.

Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di Mike Peters, storico cantante e fondatore della band gallese The Alarm. L’artista si è spento a 66 anni a causa di un tumore del sangue, dopo una lunga battaglia contro diverse forme di linfoma.

La notizia è stata confermata dalla BBC. Peters era stato costretto a cancellare un tour negli Stati Uniti dopo la diagnosi di sindrome di Richter, una forma aggressiva di linfoma. Era in cura presso il Christie NHS Foundation Trust di Manchester. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Mike Peters: la carriera e la malattia

Nato nel Galles del Nord, Mike Peters iniziò la sua carriera musicale nel 1977 fondando la band punk The Toilets, ispirato dai Sex Pistols. Solo nel 1981 nacquero ufficialmente i The Alarm, che ottennero fama internazionale nel 1983 con l’iconico brano Sixty Eight Guns.

Mike Peters ha affrontato con coraggio tre diversi tumori nel corso della sua vita: un linfoma non-Hodgkin, una leucemia linfatica cronica e infine la sindrome di Richter.

Nel 2019 è stato nominato Member of the Order of the British Empire per il suo impegno nella sensibilizzazione sul cancro. Con la moglie Jules, anch’essa sopravvissuta a un tumore, aveva fondato la Love Hope Strength Foundation, un’organizzazione attiva nella promozione della donazione del midollo osseo, anche attraverso concerti in luoghi simbolici come l’Everest e il Kilimangiaro.

L’annuncio della morte di Mike Peters

L’annuncio della scomparsa dello storico cantante dei The Alarms, pubblicato anche dalla pagina X di BBC News, ha sconvolto il mondo della musica.

The Alarm singer Mike Peters dies aged 66 https://t.co/mhy03UAKOS — BBC Wales News (@BBCWalesNews) April 29, 2025

Mike Peters lascia la moglie Jules e due figli, Dylan ed Evan. In una delle sue ultime interviste aveva dichiarato: “Il mio messaggio è semplice: sopravvivere e apprezzare ogni secondo che abbiamo. Vivere fino all’ultimo respiro, con positività verso il mondo, la famiglia e l’ambiente“.