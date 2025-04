Massimiliano Allegri perde lo scontro con l’ex compagna in tribunale: la Cassazione ha deciso, nessun risarcimento.

Massimiliano Allegri, l’ex allenatore della Juventus, ha subito una nuova sconfitta, ma questa volta non in campo. La Corte di Cassazione ha infatti rigettato definitivamente le sue accuse contro l’ex compagna Claudia Ughi, ponendo fine a una lunga battaglia legale iniziata nel 2021.

All’epoca, Allegri aveva denunciato la donna per appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari, sostenendo che Ughi avesse utilizzato circa 210.000 euro, fondi destinati al mantenimento del figlio, allora 11enne, per finalità personali. Ma scopriamo che cosa ha stabilito il Tribunale.

Accuse respinte: nessun risarcimento per Massimiliano Allegri

La Cassazione, massimo grado della giustizia italiana, ha respinto le tesi di Allegri, confermando quanto già deciso nei due gradi precedenti di giudizio. Non solo non è stato riconosciuto alcun comportamento penalmente rilevante da parte della Ughi, ma è stato anche stabilito che nessun risarcimento è dovuto da parte della donna.

MASSIMILIANO ALLEGRI

Questa sentenza segue una precedente causa civile intentata da Allegri, nella quale cercava di ottenere una riduzione dell’assegno di mantenimento per il figlio.

Anche in quell’occasione, i giudici avevano dato torto all’ex allenatore, sostenendo che le spese sostenute fossero congrue con le necessità del minore.

Un brutto colpo all’immagine pubblica di Massimiliano Allegri

Questa vicenda giudiziaria potrebbe avere ripercussioni sull’immagine pubblica di Massimiliano Allegri, già sotto i riflettori per vicende sportive e personali.

L’opinione pubblica, da tempo divisa sulla questione, ora dovrà fare i conti con una sentenza definitiva che solleva completamente Claudia Ughi da ogni accusa.

Questa per Allegri resta una battaglia persa, non solo in tribunale, ma anche sul piano personale.

Al momento l’ex allenatore non ha ancora commentato la sentenza della Cassazione, quindi non ci resta che attendere di scoprire come Allegri abbia reagito a questa brutta batosta.