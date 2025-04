Marcel Jacobs è stato ospite alla prima puntata di Belve e ha rivelato nuovi retroscena dello scontro con Fedez.

La prima puntata di Belve è iniziata col botto, tante dichiarazioni sorprendenti e momenti esilaranti hanno intrattenuto il pubblico che attendeva con trepidazione il ritorno del programma di Francesco Fagnani.

Tra gli ospiti della prima puntata c’è stato il noto atleta Marcel Jacobs che ha svelato dettagli inattesi, non solo della sua carriera ma anche della sua vita privata. Tra le domande spinose della Fagnani non sono mancati i riferimenti allo scontro con Fedez, che è finito persino in tribunale. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

I rapporti tra Marcel Jacobs e Fedez

Durante l’intervista, Jacobs ha parlato apertamente dei rapporti tesi con il rapper e della sua uscita dalla Doom Entertainment, la società di management fondata da Fedez.

Jacobs ha raccontato come, nel 2018, avesse deciso di affidarsi alla struttura di Fedez per costruire un progetto di immagine in vista delle Olimpiadi.

Tuttavia, secondo l’atleta, le promesse non sarebbero state mantenute: “Sapevo che l’anno delle Olimpiadi era importante. Se ci fosse stato un progetto valido, sarebbe stato tutto pronto per sfruttare il momento. Ma così non è stato” ha dichiarato nel corso dell’intervista.

Questo ha, quindi, portato alla rottura con la società di Fedez.

Qui il video dell’intervista.

Marcel Jacobs rivela: “La querela? È ancora tutto in piedi”

La rottura con la Doom Entertainment portò Jacobs a lasciare la società, dichiarando pubblicamente l’assenza di progetti concreti sulla sua immagine.

La risposta di Fedez non tardò ad arrivare: una querela contro l’atleta. Oggi, a distanza di anni, la questione legale non risulta ancora risolta. “Come è andata a finire la storia della querela? È ancora tutto in piedi” ha confermato Jacobs, lasciando intendere che tra lui e Fedez non ci sia mai stato un vero chiarimento.