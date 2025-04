Giovanni Muciaccia rivela dettagli inediti della sua vita, dalla fine della sua esperienza in tv a quando ha rischiato la vita.

Giovanni Muciaccia, celebre volto di Art Attack, è tornato sotto i riflettori grazie a una lunga intervista rilasciata al podcast Tintoria, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone. Durante l’incontro, il conduttore ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera e ha svelato aneddoti inediti, tra cui i difficili anni prima della notorietà e i rischi corsi per la sua grande passione: il kite surf. Ma non sono mancate le rivelazioni shock sulla fine dell’esperienza televisiva. Scopriamo che cosa ha rivelato.

La carriera di Giovanni Muciaccia prima di Art Attack

Oggi Giovanni Muciaccia è sinonimo di creatività e divulgazione per ragazzi, ma il suo successo non è arrivato senza fatica. Prima di approdare a Art Attack nel 1998, Muciaccia ha vissuto un lungo periodo di stop lavorativo che lo aveva quasi convinto ad abbandonare la televisione.

“Pensavo di mollare tutto, non sapevo più cosa fare” ha raccontato. Quegli anni lo hanno segnato profondamente, insegnandogli l’importanza di sapersi gestire come “formiche”, accumulando risorse nei momenti di attività.

Qui il video dell’intervista.

Muciaccia ha anche svelato quanto fosse rigoroso il contratto con Disney: niente tatuaggi visibili, niente fumo in pubblico, massimo rigore per mantenere un’immagine impeccabile agli occhi dei più piccoli. Lavorare per un colosso come Disney significava sottostare a regole ferree, ma anche far parte di una produzione internazionale con registrazioni a Londra e messa in onda in oltre 30 paesi.

Poi la grande delusione: “Mi è dispiaciuto tantissimo quando la Rai mi ha fatto fuori senza motivo” ha raccontato. “Era il Natale del 2019, mi aggiravo come uno zombie tra viale Mazzini e viale Clodio. Il direttore Carlo Freccero chiuse improvvisamente Cinque cose da sapere e La porta segreta. È stato uno choc“.

La passione per il kite surf e i momenti di pericolo

Durante il podcast, Giovanni Muciaccia ha parlato anche della sua grande passione per il kite surf, nata proprio grazie a una puntata del Disney Club. Tuttavia, questo sport gli ha fatto rischiare la vita ben tre volte: alle Hawaii, a Capo Verde e in un’uscita terminata con il recupero da parte di un gommone. Onde altissime, corrente insidiosa e incidenti evitati per un soffio hanno segnato queste esperienze estreme.

Non tutti sanno che Muciaccia sfiorò anche ruoli al cinema, tra cui una parte nel remake di Poveri ma belli e in Marciando nel buio. Tuttavia, il destino lo portò verso Art Attack, trasformandolo in un’icona per generazioni di bambini.