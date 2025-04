Nathalie Guetta ospite a Belve fa una confessione inaspettata su Raoul Bova, poi chiarisce: “Non ero l’unica”.

Ieri sera su Rai2 è andata in onda l’attesissima prima puntata della nuova stagione di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani. Tra le interviste più interessanti (ed esilaranti) c’è stata sicuramente quella di Nathalie Guetta, nota attrice della fortunata serie televisiva Don Matteo.

Tra i momenti più divertenti c’è stato quello dedicato alla sua esperienza sul set della serie, e in special modo sul passaggio di testimone da Terence Hill a Raoul Bova, cambiamento che ha suscitato pensieri in tutto il set, come ha riferito l’attrice. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Nathalie Guetta rivela cosa pensava di Raoul Bova

Durante l’intervista, Nathalie Guetta ha risposto con ironia e sincerità alle domande della conduttrice, rivelando un curioso aneddoto sul collega Raoul Bova.

La Fagnani le ha chiesto a quale dei due preti televisivi fosse stata più devota, se a Don Matteo o a Don Massimo. L’attrice ha colto l’occasione per fare una dichiarazione che ha subito fatto sorridere il pubblico e che è diventata virale in rete.

Con il suo solito tono scanzonato, Nathalie Guetta ha ammesso: “Se come perpetua sono stata più devota a Don Matteo o a Don Massimo? Sono due mondi diversi. Ogni tanto però un pensiero su Raoul l’ho fatto. Però non ero l’unica, tutto il set faceva un pensiero su di lui“.

Qui il video dell’intervista.

"Ogni tanto su Raul nu pensier mu facev #Belve pic.twitter.com/sogCbNzOCP — laura (@laaaus_7) April 29, 2025

Nathalie Guetta e Raoul Bova: sintonia e stima sul set di Don Matteo

L’aneddoto raccontato a Belve dimostra anche il clima di complicità e affetto che si respira sul set di Don Matteo, dove Raoul Bova ha preso il testimone da Terence Hill con grande successo.

Nathalie Guetta ha ironizzato senza mai perdere la sua eleganza, e ha mostrato ancora una volta il lato più umano e divertente della televisione italiana.