Ambra Angiolini e la frase sul tifo laziale: vi ricordavate di questa gaffe avvenuta al Concertone del Primo Maggio? Il video.

Durante il Concertone del Primo Maggio, oltre alla musica, non possono mancare le gaffe. Alcune frasi pronunciate con “leggerezza” (come sa molto bene Elena Barolo) possono generare dei grandi malintesi. Come nel caso dell’episodio di cui stiamo per parlare, che vede come protagonisti i tifosi della Lazio ed Ambra Angiolini. Sapete di che cosa sto parlando? Ecco il video.

La gaffe sul Lazio di Ambra Angiolini

Nel corso di un’edizione passata del Concertone del Primo Maggio, durante una delle pause tra le esibizioni musicali, i conduttori Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio hanno letto una serie di messaggi inviati dal pubblico, legati al tema “Il diritto che mi manca“.

Uno di questi, come riportato da Fanpage, ha fatto infuriare i tifosi della Lazio. “Il diritto che mi manca è quello di tifare Lazio a Roma centro senza essere ‘corcato’“, ha letto l’allora conduttrice. La reazione dei biancocelesti non è fatta attendere. Sui social, infatti, si sono scatenati con diversi messaggi dal tono polemico.

Le scuse dei conduttori e il clima già teso con la Rai: il video

L’ondata di dissenso ha portato a un chiarimento in diretta. Nelle battute finali del concerto, i conduttori Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio hanno preso la parola per scusarsi pubblicamente: “Abbiamo frainteso, non c’era nessuna volontà di offendere, non stasera da questa piazza“.

Questo episodio, aggiunge Fanpage, si è inserito all’interno di un malcontento da parte della tifoseria laziale nei confronti del servizio pubblico. Solo poche settimane prima, infatti, la società della Lazio aveva espresso disappunto per alcuni contenuti trasmessi da due trasmissioni Rai, ovvero “Belve” e “Stasera c’è Cattelan“. Ebbene vi ricordavate di questa gaffe avvenuta al Concertone del Primo Maggio?

Ecco, a seguire, il video: