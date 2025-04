Alex Belli attacca The Couple sui social, ma secondo i rumors sarebbe stato inizialmente nel cast con Soleil.

L’attore e personaggio televisivo Alex Belli è tornato al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni al vetriolo contro il nuovo reality show di Canale 5, The Couple. Attraverso una serie di post pubblicati sui social, Belli ha criticato apertamente la gestione del programma, puntando il dito contro la scelta del cast e la ripartizione del budget, ma scopriamo che cosa sta succedendo e cosa non torna nelle sue dichiarazioni.

Alex Belli furioso: “Cast fallimentare”

Nel suo sfogo pubblicato sui social, Belli ha scritto: “In Mediaset c’è un boicottaggio continuo per creare cast FALLIMENTARI“.

L’ex vippone ha, infatti, lamentato investimenti esagerati per montepremi e opinionisti a scapito della qualità dei protagonisti scelti. Una dichiarazione molto dura che potrebbe portare ad un infiammato botta e risposta social.

Ma secondo ulteriori rumors, pare che Belli fosse stato preso in considerazione per partecipare al nuovo reality condotto da Ilary Blasi.

Alex Belli a The Couple: il rumors lanciato da Alfonso Signorini

Nonostante le dure parole rivolte al reality condotto da Ilary Blasi, secondo indiscrezioni riportate nel programma BOOM di Alfonso Signorini, Alex Belli avrebbe dovuto far parte del cast di The Couple.

A rivelarlo è stata la giornalista Grazia Sambruna, che ha spiegato come la partecipazione dell’attore fosse legata a quella dell’influencer Soleil Sorge. Tuttavia, quando Soleil avrebbe rinunciato per prendere parte a un nuovo progetto targato Rai, anche Belli sarebbe stato improvvisamente escluso dal format.

Al momento né Alex Belli né Soleil Sorge hanno confermato o smentito il retroscena. La notizia, però, ha già infiammato i social e alimentato nuove polemiche attorno al reality, che sta faticando a conquistare il pubblico, con uno share che ha raggiunto appena il 10,9% alla terza puntata.