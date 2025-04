Adriana Volpe fa una proposta insolita: un viaggio per Valeria Marini e la madre per favorire la riconciliazione.

Il nuovo progetto televisivo di Adriana Volpe potrebbe essere accompagnato da un’importante missione personale: favorire la riappacificazione tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù. Dopo la partecipazione allo show Ne vedremo delle belle, la conduttrice ha raccontato alla rivista Chi di aver colto il profondo dolore che la showgirl sarda sta vivendo a causa del lungo silenzio con la madre, interrotto ormai da oltre sette mesi. Ma scopriamo qual è il progetto di Adriana Volpe.

La proposta di Adriana Volpe per ricostruire il rapporto madre-figlia

Durante le registrazioni del programma, Adriana Volpe e Valeria Marini hanno avuto modo di approfondire il loro rapporto e, dietro le quinte, la Volpe ha compreso quanto la rottura familiare stia pesando sul cuore di Valeria.

“L’ho sempre considerata una donna forte e attenta – ha dichiarato la conduttrice – ma oggi vive un momento diverso. Il legame madre-figlia è qualcosa che non può spezzarsi facilmente“.

Adriana Volpe – www.donnaglamour.it

Empatica e sensibile, anche in virtù del suo essere madre, Adriana Volpe ha deciso di non rimanere a guardare. Per questo ha proposto a Valeria Marini un’idea semplice ma potente: un viaggio da fare insieme alla madre, lontano da riflettori e tensioni, per tentare un riavvicinamento.

Un tentativo dopo quello fallito di Mara Venier

Non è la prima volta che qualcuno prova a fare da ponte tra Valeria Marini e la madre. Mara Venier ci aveva provato senza successo, ma l’approccio più diretto e personale di Adriana Volpe potrebbe fare la differenza.

“Se Valeria è diventata la “Marini nazionale” – ha spiegato la Volpe – è anche grazie al sostegno di sua madre. Allo stesso modo, una madre che ha dato tutto ha bisogno della presenza della figlia per non perdere il proprio equilibrio“. Un gesto significativo che potrebbe finalmente riportare la serenità tra due donne forti, ma profondamente ferite.