Chiara Ferragni sarebbe tornata single dopo la rottura con Giovanni Tronchetti Provera: tutte le indiscrezioni.

Dopo la sospetta assenza di Giovanni Tronchetti Provera al compleanno di Chiara Ferragni, nelle ultime ore ha iniziato a circolare una nuova indiscrezione sorprendente: tra i due la storia sarebbe giunta al capolinea. A lanciare l’indiscrezione è il sito Mow Mag, che cita fonti molto vicine all’imprenditrice digitale. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: i motivi della rottura

Secondo le persone vicine alla coppia, adesso Chiara Ferragni sarebbe furiosa e determinata a non parlare più della relazione, nemmeno con chi le è più vicino. La sua rabbia, si legge, sarebbe persino superiore a quella vissuta durante la separazione con Fedez.

Secondo la rivista, la risposta della Ferragni alle domande su Tronchetti Provera sarebbe: “Io non voglio più parlare assolutamente di questa relazione“.

Nonostante l’interesse mediatico che ha sempre circondato la coppia, Chiara Ferragni avrebbe scelto la via del silenzio. Nessuna dichiarazione ufficiale e nemmeno smentite da parte sua: un comportamento che rafforza i sospetti di una rottura definitiva. Le voci parlano di pressioni esterne che avrebbero compromesso il rapporto, in particolare per la costante sovraesposizione mediatica della coppia.

Chiara Ferragni chiude ogni porta

Secondo quanto riportato, sarebbe stata proprio Chiara Ferragni a prendere la decisione di porre fine alla relazione. “Ha chiuso la porta senza lasciare spazio a fraintendimenti” si legge.

A rafforzare l’ipotesi della rottura, anche l’assenza di Tronchetti Provera al party di compleanno della Ferragni, tenutosi il 7 maggio e festeggiato durante il weekend con amici e parenti. Un’assenza che non è passata inosservata ai fan e agli osservatori del mondo dello spettacolo.

Mentre l’imprenditrice si chiude nel silenzio e mostra segnali di evidente irritazione, Giovanni Tronchetti Provera non ha rilasciato alcun commento.

Ora non ci resta che attendere una conferma alla notizia che mette fine alla storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera.