Colpo di scena a L’Isola dei Famosi: il concorrente ci ripensa e torna in gioco dopo la scelta di ritirarsi.

Dopo un ritiro improvviso che aveva spiazzato il pubblico, Angelo Famao ha deciso di tornare a L’Isola dei Famosi, riaccendendo l’interesse su uno dei momenti più discussi dell’edizione in corso (appena iniziata) del reality di Canale 5. Il cantante neomelodico aveva abbandonato il programma pochi giorni dopo l’inizio, facendo riferimento a difficoltà fisiche e mentali, eppure ora ha cambiato idea. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo e quali sono stati i motivi che hanno spinto il naufrago a tornare in gioco.

Il ritiro improvviso: “Non mangio e non dormo da giorni”

La scorsa settimana, dopo appena tre giorni di permanenza sull’isola, Angelo Famao aveva annunciato il suo ritiro con parole forti e sentite: “Mi sento confuso, non sono lucido. Non mangio e non dormo da giorni. Ho deciso di lasciare l’Isola“, aveva dichiarato nel daytime.

Un addio che sembrava definitivo, tanto che molti spettatori si aspettavano di rivederlo presto in Italia.

Qui il video del ritorno in gioco di Angelo Famao.

Eppure, a poche ore dalla nuova puntata serale de L’Isola dei Famosi, è arrivato il colpo di scena. Famao ha fatto dietrofront, e ha chiesto alla produzione di poter tornare in gioco. La sua spiegazione è stata semplice ma toccante: “Una volta abbandonato l’Isola mi sono veramente pentito tanto. Ho pensato a tutti i sacrifici fatti fin da bambino per arrivare qui. Quindi ho deciso di rientrare” ha raccontato il cantante.

Cosa succederà adesso nel reality

Con il suo rientro, Angelo Famao riapre i giochi e porta nuova tensione tra i naufraghi. Il pubblico si chiede come verrà accolto dagli altri concorrenti e se riuscirà a dimostrare maggiore forza e determinazione.

Ma Famao non è l’unico concorrente a vacillare: nelle scorse ore sono stati diversi i concorrenti che hanno preso in considerazione l’ipotesi di lasciare il gioco, tra cui Antonella Mosetti.

Ma adesso non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire se il secondo tentativo di Angelo sarà quello giusto.