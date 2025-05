Alessandro Basciano vieta a Sophie Codegoni di mostrare il volto della figlia sui social: la decisione dei legali.

È bufera nel mondo del gossip dopo la rivelazione bomba di Alessandro Rosica, noto esperto del settore. Attraverso un post pubblicato su Instagram, Rosica ha svelato una notizia che sta facendo il giro del web: Alessandro Basciano ha vietato all’ex compagna Sophie Codegoni di mostrare il volto della loro figlia sui social, impedendole così di monetizzare attraverso la sua immagine.

Secondo quanto riportato, Basciano avrebbe preso questa decisione per via legale, imponendo un divieto formale valido fino al diciottesimo anno d’età della bambina. Un provvedimento simile a quello già adottato in passato da Fedez e Chiara Ferragni per la tutela dei propri figli. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Una scelta che divide il pubblico: tra tutela e controllo

La mossa di Alessandro Basciano ha diviso l’opinione pubblica. Da una parte, c’è chi appoggia la decisione, ritenendola un atto di tutela nei confronti della minore, troppo esposta agli occhi del pubblico e dei social media. Dall’altra, non mancano le critiche verso un gesto visto da alcuni come un tentativo di controllo nei confronti di Sophie Codegoni, influencer e madre della bambina.

L’ex coppia, che si era fatta conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione a programmi televisivi come Uomini e Donne e Grande Fratello Vip, ma dalla loro brusca rottura i due tornano spesso sulle prime pagine del gossip.

Alessandro Basciano – www.donnaglamour.it

Alcuni fan si chiedono: la mossa di Basciano è solamente un tentativo di vendetta dopo le gravi accuse che la sua ex gli ha rivolto?

Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni

Per alcuni utenti, la decisione presa da Basciano e dai suoi legali sembra quasi un déjà vu: infatti, già Fedez ormai un anno fa aveva posto il medesimo divieto a Chiara Ferragni, che da allora non ha mostrato più il volto di Leone e di Vittoria sui suoi canali social.

Adesso non ci resta che attendere per scoprire la reazione dell’influencer Codegoni alla decisione dell’ex compagno.