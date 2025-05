Fedez: “Io un esempio? Ecco cosa vi dico”

Altro Tapiro d’Oro a Fedez a seguito della rissa sfiorata durante la Kings League con il noto Blur. Ecco le parole del rapper con Valerio Staffelli.

Sono stati attimi di forte tensione alla Kings League, la competizione di calcio a sette a cui prendono parte squadre capitanate da presidenti vip. In particolare, a prendersi la scena, non certo in modo positivo, sono stati gli ‘Stallions’ di Blur e i ‘Boomers’ di Fedez con i due “boss” venuti allo scontro quasi fisico. Il rapper, in questo senso, ha ricevuto da Striscia la Notizia il Tapiro d’Oro, l’ennesimo della sua vita.

Fedez e la rissa alla Kings League

Nelle scorse ore alla Kings League, il pubblico ha assistito ad uno scontro molto acceso tra Fedez e Blur. I due sono venuti quasi alle mani. Solo l’intervento dei giocatori e degli altri presenti ha evitato il peggio. Uno spettacolo non certo ottimale, specie se si parla di uno scenario come quello di una partita di calcio, anche se a sette.

Fedez e Valerio Staffelli – www.donnaglamour,it

Lo stess rapper aveva spiegato i motivi dell’accaduto motivando la sua perdita di pazienza a seguito dell’ennesimo insulto di Blur rivolto in generale ai rivali. “[…] sappiate che se esci dalla tua cameretta e vai dal primo che passa ad augurargli un tumore potrebbe succedere che, prima o poi, una pizza in faccia potrebbe arrivarti”, aveva detto proprio Federico nelle sue stories Instagram a seguito dell’accaduto.

Il Tapiro d’Oro e le parole del rapper

Proprio il fattaccio ha visto ora Fedez ricevere il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia consegnato, come sempre, da Valerio Staffelli. “Ero in trance agonistica ho usato anche parole peggiori nella mia vita, ti assicuro che so dire e fare di peggio, a volte. Meno male che c’era Bonucci…”, ha detto il rapper.

Fedez ha poi aggiunto sulla Kings League: “Speriamo che, memori di questa cosa, d’ora in poi si crei un clima un po’ più disteso”. Infine una domanda: “Io un esempio per i giovani? Ho smesso di esserlo e non voglio più esserlo, nemmeno per me stesso”.