Rissa sfiorata alla Kings League tra Fedez e Blur durante la sfida che ha visto coinvolte le due squadre degli ‘Stallions’ e dei ‘Boomers’. Le immagini.

Non solo la recente storia Instagram di Fedez su Papa Leone XIV che ha generato diverse polemiche. Il rapper è tornato a far parlare anche per un particolare episodio che lo ha visto protagonista di una quasi rissa durante la Kings League e nello specifico nella sfida tra la squadre degli ‘Stallions‘, di Blur, e dei ‘Boomers‘, dell’ex marito di Chiara Ferragni. Ecco cosa è accaduto.

Le avventure di Fedez alla Kings League

Tra le tante attività di questi ultimi mesi di Fedez, oltre a quelle legate alla musica e alle vicende personali con Chiara Ferragni e non solo, il rapper si è dedicato alla creazione di una squadra che sta partecipando al seguitissimo format della Kings League. Si tratta di un format con tornei di calcio a 7 disputati in diversi Paesi del mondo.

Ogni squadra è guidata da un presidente, spesso famoso, e capitanato da un vip che costruisce la squadra pescando tra gli ex professionisti e le giovani promesse. In questo senso, anche Federico ha voluto fare la sua squadra chiamandola ‘Boomers’.

La rissa sfiorata con Blur: le immagini

Nel corso della recente sfida tra la formazione del rapper e quella di Blur, ‘Stallions’, però, si è accesa la polemica per un intervento di gioco che ha porato alcuni protagonisti quasi alla rissa. Nello specifico è stato proprio Fedez, con Blur, a creare una situazione complicata con un faccia a faccia che ha costretto gli altri ad intervenire, persino l’ex difensore della Nazionale italiana, Leonardo Bonucci.

Non è chiaro cosa abbia scatenato veramente il parapiglia. Quello che è certo è che gli animi tra le due formazioni e i due presidenti si siano infuocati portando il gioco a passare quasi in secondo piano. Per fortuna, non si è andati oltre ma ci è mancato veramente poco.

La versione di Fedez

Dopo la diffusione delle immagini e le notizie su quanto accaduto, via social, tramite le sue stories, Federico ha voluto dare la sua versione dei fatti. Il rapper ha spiegato come, nel corso di altre gare e in diversi momenti, Blur avrebbe più volte augurato “il tumore” o altre cose negative agli avversari. In questa ottica, Fedez ha spiegato come non avrebbe accettato tale situazione durante la sua gara.

“[…] Chiarendo espressamente che se questo tipo di scenario si fosse ripresentato durante la mia partita si sarebbe potuti arrivare ad un punto limite che avrei voluto evitare […] Ora chiedo, è così difficile da capire che se per due mesi davanti a migliaia di ragazzini il content principale offerto dal loro ‘idolo’ è questo, alla chiamata alle armi per una partita importante secondo voi quale poteva essere il tenore del “tifo”? Sinceramente, sono stupito di me stesso che la situazione non sia trascesa ulteriormente […]”.

Fedez ha poi concluso: “[…] sappiate che se esci dalla tua cameretta e vai dal primo che passa ad augurargli un tumore potrebbe succedere che, prima o poi, una pizza in faccia potrebbe arrivarti soprattutto se incontri qualcuno che un tumore lo ha avuto davvero. Complimenti ai giocatori degli Stallions per la grande partita giocata, ci vediamo in semifinale”.