Curioso messaggio neppure tanto in codice da parte di Antonella Fiordelisi che ha svelato cosa abbia fatto una “disperata” nei suoi confronti.

Ormai da alcuni mesi, Antonella Fiordelisi è tornata a far battere il proprio cuore a livello di relazioni. La bella influencer, infatti, ha iniziato una storia con Giulio Fratini, ex di Elisabetta Gregoraci. La coppia è uscita allo scoperto ufficialmente da poco ma non mancano alcune indiscrezioni legate a qualche “intervento esterno” non gradito che è venuto a galla proprio in queste ore…

Antonella Fiordelisi e la storia con Giulio Fratini

La relazione tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini è iniziata da qualche mese, ma la coppia ha preferito mantenere un profilo basso fino ad ora. Dopo le tante indiscrezioni sul loro conto, intorno al mese di marzo, i due erano usciti allo scoperto con la prima foto ufficiale che li aveva visti, di fatto, comunicare a tutti l’inizio della loro storia.

Antonella Fiordelisi – www.donnaglamour.it

A rendere la storia d’amore molto romantica era stato anche il regalo di Fratini alla bella Antonella in occasione del suo compleanno. I due erano partiti alle Maldive e oltre alla vacanza, l’imprenditore le aveva regalato un mazzo di rose rosse e una festa intima, sorprendendola in modo molto bello e romantico.

Il video contro una “disperata”

La relazione tra la Fiordelisi e Fratini, però, non è stata esente da colpi di scena e interventi “esterni” come svelato proprio adesso dalla donna. La bella Antonella, infatti, tramite un video pubblicato su TikTok ha scritto una frase emblematica che potrebbe essere indirizzata, chissà, magari ad una ex di Fratini. “Un applauso a me per aver fatto impazzire (senza fare nulla) una disperata che fino a poco tempo fa ha cercato in tutti i modi di farmi lasciare con il mio fidanzato“.

Sebbene la Fiordelisi non abbia fatto alcun nome, in tanti hanno iniziato a fare delle ipotesi sulla “disperata”. Alcuni hanno ipotizzato si possa trattare della Gregoraci, altri hanno pensato solo ad una provocazione di Antonella verso le donne in generale che potrebbero voler un fidanzato bello e importante come Fratini al loro fianco.