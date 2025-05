Ospite ad Amici, Geppi Cucciari ha fatto un importante monologo legato al prossimo Referendum in Italia. La donna è stata critica ma ha replicato a modo suo.

Le avevano dato in passato della “comunista spocchiosa”. Ora Geppi Cucciari si è ritrovata in una situazione simile dopo la messa in onda del suo monologo ad Amici sulla libertà e sul prossimo Referendum in Italia. La conduttrice e comica ha parlato, come suo solito, molto apertamente suscitando reazioni non del tutto positive in alcuni telespettatori e utenti social.

Il monologo di Geppi Cucciari ad Amici sul Referendum

Nel corso della semifinale di Amici di Maria De Filippi andata in onda sabato sera 10 maggio 2025, tra gli ospiti c’è stata anche Geppi Cucciari. La comica e conduttrice ha avuto modo di fare un bel monologo sulla libertà, il lavoro e il prossimo Referendum dell’8 e 9 giugno 2025 invitando tutte le persone ad andare ad esprimere la propria opinione, indipendentemente da quella che sia.

Geppi Cucciari – www.donnaglamour.it

Tra i vari passaggi, la Cucciari ha detto: “Nel caso del Referendum, anche non votare è una scelta. Però è più una questione di principio. Sotto la bandiera tricolore, talvolta, è come se ci fosse il nostro vero motto, fatti i ca**i tuoi. Se te li fai sempre e comunque, prima o poi qualcuno si farà i tuoi e deciderà al posto tuo su cose piccole, medie, grandi”, ha detto la donna. […] Dite la vostra, senza paura, anche soltanto per affermare che potete farlo, che ne avete diritto […]”.

Le critiche e la risposta

Il monologo della Cucciari ha suscitato applausi a scena aperta in studio e anche sui social dove, però, non tutti sono sembrati così contenti di sentire le sue parole. In questo senso, la stessa comica e presentatrice ha voluto condividere e rispondere un messaggio ricevuto. “Che grandissima me*da Geppi Cucciari. Per fortuna le persone sono intelligenti e vanno contro comunisti ripuliti #iononvoto”, le ha scritto un utente del web.

La frase, come detto, non è passata inosservata alla Cucciari che ha subito risposto: “A questo signore così elegante non sono piaciuta. Davvero un grande rammarico. E qui, X, mi chiedo come sia possibile. Non dico dissentire, ma farlo in questo modo vergognoso“.