Selvaggia Lucarelli punge Sonia Bruganelli: il commento in diretta tv

Passa il tempo ma non cambia l’ironia e l’acume di Selvaggia Lucarelli che è riuscita a pungere a distanza Sonia Bruganelli con un riferimento al passato.

È iniziato Sognando Ballando con le Stelle dopo le tantissime notizie che sono circolate negli ultimi giorni sulla trasmissione di Milly Carlucci. Come era prevedibile che fosse, non sono mancati gli spunti. Alcuni dei quali molto pungenti e che hanno riguardato Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, concorrente dello scorso anno di Ballando. Coinvolto anche Carlo Aloia, danzatore professionista di nuovo nel programma che aveva fatto coppia proprio con la Bruganelli.

Carlo Aloia e Sonia Bruganelli in coppia a Ballando

Nella passata edizione di Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli e il professionista Carlo Aloia avevano fatto coppia nello show di Rai 1. Tra i due era nata una bella amicizia e il rapporto è sembrato essere positivo anche dopo l’esperienza nel programma dove, va detto, non erano mancate le tensioni per via della presenza in contemporanea, ma come “rivale”, di Angelo Madonia, compagno della Bruganelli.

Selvaggia Lucarelli – www.donnaglamour.it

La coppia formata dalla bella Sonia e da Carlo era stata spesso oggetto di evidenti critiche e polemiche che spesso avevano preso il sopravvento anche rispetto alla danza e i progressi dei due come concorrenti della trasmissione.

Selvaggia Lucarelli punge la Bruganelli

Proprio qualche attrito legato alla passata edizione di Ballando è venuto a galla a Sognando Ballando iniziato nelle scorse ore. Qui, Selvaggia Lucarelli, rivolgendosi a Carlo Aloia, tornato tra i professionisti, ha ironizzato sull’attuale partner del danzatore con un evidente riferimento alla Bruganelli: “Finalmente Carlo hai una simpatica che balla”, ha detto la penna graffiate.

E ancora: “Secondo me dopo la stagione con la Bruganelli hai chiesto il risarcimento. Hai detto: ‘Torno a Ballando solo se…’ e hai fatto bene!”, ha proseguito e poi concluso la Lucarelli suscitando rumore in studio ma nessuna particolare risposta da parte di Aloia che ha preferito non commentare e andare avanti.