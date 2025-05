Il conduttore Carlo Conti ha avuto modo di ricordare con affetto e grande emzione sua madre che si è presa cura di lui per tutta la vita.

Nel giorno della festa della mamma, Carlo Conti, famoso conduttore amatissimo dal pubblico italiano e non solo che sta già pensando a Sanremo 2026 e a chi vorrebbe al suo fianco, è tornato a parlare della sua compiante madre, Lolette. A margine di una bella e sentita intervista al Corriere della Sera, Conti ha voluto sottolineare l’importanza che la donna ha avuto nella sua vita, personale e professionale.

Carlo Conti: il regalo e la morte della madre

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, Carlo Conti ha ripercorso le tappe della sua carriera in relazione anche agli “umori” e alle sensazioni vissute da sua madre Lolette che la cresciuto dopo la perdita prematura di suo padre. In occasione della festa della mamma, il conduttore ha prima di tutto ricordato quale fosse il dono che spesso faceva alla sua: “Fiori e cioccolatini, era golosa di cioccolata”.

Carlo Conti all’esordio del Festival di Sanremo 2025 – www.donnaglamour.it

Pensando anche alla carriera fatta, Conti ha ricordato: “Mi aveva fatto studiare perché mi diplomassi e trovassi il posto fisso. Ma questo figlio che faceva radio, lavorava nelle tv locali, andava a far serate in piazza non la faceva stare tanto tranquilla”, ha ammesso. “Però dopo che feci In bocca al lupo, nell’98, ho capito che sarebbe morta tranquilla: da quel momento per fare la spesa cominciò a impiegarci un’ora, un’ora e mezzo, perché la fermavano tutti per farle i complimenti per me”.

E sul primo regalo: “Non è che ci fossero i soldi per i regali, per anni ho sognato un paio di jeans nuovi e invece indossavo quelli che non metteva più mio cugino, oppure usavo le scarpe che erano state di qualcun altro. Il primo mangiadischi lo ebbi quando una vicina decise di buttare il suo, ma la mia mamma mi aiutò a comprare il primo 45 giri dall’elettricista”.

Il primo e l’ultimo ricordo della madre

Conti ha poi risposto ad alcune domande molto toccanti relative proprio a sua madre. In particolare il primo e l’ultimo ricordo: “Una roccia con i capelli grigi“, ha detto in merito all’ultimo. E sul primo: “Una roccia con i capelli neri”.

Molto simpatico e allo stesso tempo emozionante, anche un ricordo d’infanzia: “D’estate andavamo sempre dai suoi parenti a Livorno. Un anno venne con noi mia zia. Ricordo che io e lei eravamo già al binario, alla stazione, mentre la mia mamma era andata ad acquistare i biglietti. Ma mi assalì la paura che il treno partisse senza aspettarla, così cominciai a strillare”.