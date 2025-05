La semifinale di Amici ha visto un epilogo inatteso che ha portato a ben cinque allievi in finale e un eliminato, non senza polemiche.

Stanno facendo discutere le indiscrezioni che vorrebbero in qualche modo Amici e Uomini e Donne “collegati”. Ancora di più, però, sta generando grande polemica l’esito della semifinale che ha portato ben cinque allievi alla finalissima della prossima settimana e solo uno dei semifinalisti ad essere eliminato. Molti, infatti, hanno preso molto male quanto accaduto.

Amici: la semifinale

C’era grande attesa per la messa in onda su Canale 5 della semifinale di Amici che avrebbe “eletto” i finalisti di questa edizione. Come da tradizione, l’appuntamento con il Serale condotto da Maria De Filippi non ha disatteso le aspettative generando grande show tra esibizioni canore e di danza, oltre a quelle speciali dei professori.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Nel corso della puntata valida per la semifinale del talent show gli allievi si sono dati battaglia per conquistare il pass per la finale. Al termine delle varie esibizioni sono stati in cinque ad ottenere il tanto atteso accesso all’ultimo atto. Si tratta di Trigno e Antonia per quanto riguarda il canto, ma anche di Francesco, Alessia e Daniele, per quanto riguarda la danza. L’unico a rimanere fuori è stato il cantante Nicolò.

L’eliminazione e la polemica

Proprio l’eliminazione di Nicolò ha sorpreso tantissime persone, sia presenti in studio che a casa. Sui social, infatti, si è scatenata una vera e propria ondata di polemica contro il programma che non ha premiato il talento del ragazzo rispetto a chi era considerato meno “forte”. “Io non posso crederci che Trigno vada in finale e Nicolò no”, ha detto un telespettatore. “Non ci credo, l’avete eliminato quando doveva vincere”.

Lo stesso Nicolò ha subito parlato a margine della trasmissione: “Non arrivare in finale… beh, non sono fierissimo. Guardandola con coscienza so di avere fatto un percorso lungo e lavorato tanto, anche su me stesso. Guardando il me di settembre, sono fiero”.

Dopo aver ringraziato davvero tutti, il cantante ha aggiunto: “Mi mancherà questa vita, tutta. In questo momento non mi sento di essere stato bravo e sono severo con me stesso. Ma va bene così”.