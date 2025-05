Pronta per l’Eurovision Song Contest in Svizzera, Michelle Hunziker ha parlato nel corso di una intervista affrontando anche un tema legato al passato riguardante Elisabetta Canalis.

L’abbiamo vista emozionarsi come non mai per l’elezione del nuovo Papa, Leone XIV. Ora, Michelle Hunziker è pronta per l’Eurovision Song Contest 2025 in Svizzera che la vedrà alla conduzione per la finalissima. La showgirl ha rilasciato una interessante intervista nella quale, oltre che dell’evento musicale, ha parlato anche di una ‘lite’ del passato che vide coinvolta anche Elisabetta Canalis.

Michelle Hunziker e l’Eurovision Song Contest 2025

Al Corriere della Sera, Michelle Hunziker ha avuto modo di parlare di diversi argomenti legati alla sua attualità ma anche a proposito di alcune situazioni vissute in passato. La showgirl si è prima di tutto concentrata sull’Eurovision Song Contest 2025 che la vedrà alla conduzione per la finalissima, un’occasione ottenuta grazie ad un permesso speciale di Mediaset.

Michelle Hunziker – www.donnaglamour.it

“Faccio la diretta di Striscia, poi salgo in macchina per le prove: quattro ore di viaggio, ogni giorno. È dura, ma lo sognavo da anni”, ha spiegato la bella Michelle. “Mediaset mi ha concesso una deroga, ma abbiamo evitato che andassi in onda contro me stessa troppe volte”.

La verità sulla lite con Elisabetta Canalis

Tra i vari passaggi dell’intervista, la Hunziker ha sottolineato il suo modo di affrontare la vita sempre con il sorriso. Un sorriso e una ironia che in passato l’aveva vista protagonista di un presunto alterco a distanza con Elisabetta Canalis. L’ex Velina, infatti, nel 2008 vide cancellata una sua parodia della Hunziker per la trasmissione Artù su Rai 2 e, in modo non proprio indiretto, aveva dato colpa proprio alla svizzera. “Pensava fossi stata io a impedirla, ma non ho tutto quel potere”, ha detto. “Si mise di mezzo la politica. Ma con Elisabetta ci siamo chiarite: non lascio mai rapporti in sospeso”.