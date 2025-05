Eletto il nuovo Papa: la reazione “dietro le quinte” di Michelle Hunziker

Nel momento dell’elezione di Papa Leone XIV anche Striscia la Notizia si è fermata: ecco come hanno reagito Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Il mondo intero è rimasto fermo per diverse ore a margine dell’elezione del nuovo Papa Leone XIV. Anche Striscia la Notizia non è stata da meno, con i conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker che, insieme a tutti gli autori, le veline e altri membri dello staff hanno assitito alle prime parole del Pontefice. Un momento magico che è stato ripreso dalle telecamere e che ha messo in evidenza proprio la reazione dei due presentatori, su tutte quelle della svizzera.

Nuovo Papa: Striscia si “ferma”

Come anticipato, nelle fasi appena successive alla tanto attesa fumata bianca per l’elezione del nuovo Papa, il mondo intero, compreso quello delle trasmissioni televisive, si è “fermato”. Striscia la Notizia non è stata da meno con i protagonisti del programma che si sono raccolti insieme agli addetti ai lavori per assistere alle primissime parole di Leone XIV.

Michelle Hunziker – www.donnaglamour.it

Dando uno sguardo ai profili social del tg satirico, è stato possibile vedere come Gerry Scotti, Michelle Hunziker, veline e tutte le persone che lavorano attorno alla trasmissione si siano fermate in segno di rispetto ma anche con grande curiosità per il neo eletto Pontefice.

La reazione di Michelle Hunziker: il video

A spiccare nel video mostrato da Striscia la Notizia, è senza dubbio la grande concentrazione ed emozione di Michelle Hunziker. La svizzera, infatti, è sembrata quasi raccolta in preghiera e successivamente ha voluto prendere un attimo la parola per condividere il momento con i presenti. “Possiamo dire che ci ricorderemo per sempre che siamo stati benedetti insieme?”. Una frase che ha poi visto la diretta interessata cedere ad un momento di grande e comprensibile emozione.

“Un bel ricordo”, ha aggiunto Scotti, anche lui visibilmente felice ed emozionato per quanto appena accaduto.