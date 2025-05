Confermatissima in giuria, Selvaggia Lucarelli è pronta per Sognando Ballando con le Stelle con un solo “rammarico”. Ecco quale.

Ha di recente preso una drastica decisione per la sua vita, personale e di coppia. Quello che, invece, per ora non cambia è il suo ruolo nella giuria di ‘Ballando con le Stelle’ e anche di ‘Sognando Ballando con le Stelle’, pronto a prendersi la scena su Rai 1. Stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli che in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma e poi a SuperGuida Tv ha rilasciato una curiosa e interessante intervista.

Selvaggia Lucarelli e il successo di Ballando

Intervistata da SuperGuida Tv, Selvaggia Lucarelli ha spiegato quale sia il segreto della trasmissione condotta da Milly Carlucci analizzando i cambiamenti apportati nel corso degli anno dove il programma ha sempre ottenuto grandissimi numeri in termini di share e ascolti. Un po’ come diceva Milly, io credo che abbia il grande pregio di essere un programma che, in qualche modo, si evolve con la società”, ha detto la giurata.

Selvaggia Lucarelli – www.donnaglamour.it

“Cmbia, non è un programma statico, è un programma che ‘balla’ con la contemporaneità. Danza con ciò che è moderno. Quindi, negli anni, abbiamo visto Ballando cambiare profondamente, anche proprio nella struttura del programma”, ha spiegato ancora la Lucarelli.

Il nome scelto: “Orribile”

Sempre a SuperGuida Tv, la Lucarelli ha poi aggiunto in merito all’edizione più difficile, quella in cui ha preso parte il suo compagno Biagiarelli: “No, non è stata una bella edizione per me. Comunque, non è stata indovinata l’idea di farlo partecipare. Di partecipare lui. Ha tolto, probabilmente, ironia e autoironia. A me… in qualche modo, forse i miei colleghi si sono sentiti di dover risultare imparziali da fuori, e quindi dovevano essere più severi con lui”.

Curioso, poi, un passaggio relativo al nome della trasmissione. La Lucarelli, citata questa volta da Leggo, ha spiegato: “Il titolo Sognando… Ballando con le stelle con il doppio gerundio è orribile. Tutti lo pensano, ma nessuno lo dice“. Ma non lei, sempre senza peli sulla lingua e molto diretta. Brava Selvaggia!