Dopo aver annunciato a tutti la lieta notizia della gravidanza, Giulia De Lellis ha dato qualche dettaglio in più sulla dolce attesa e sulla pancia.

Prima i rumors poi la conferma: la gravidanza di Giulia De Lellis ha attirato e attirerà ancora per diverso tempo l’attenzione degli amanti della bella influencer e conduttrice. In questo senso, dopo il delicato red carpet delle scorse ore, la donna è tornata a parlare della sua dolce attesa ai fan con particolare focus sulla inedita trasformazione della sua… pancia.

Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori

Esattamente una settimana fa, Giulia De Lellis e Tony Effe hanno ufficializzato la dolce attesa del loro primo bebè insieme. Si tratta di una bambina che si chiamerà Priscilla. La coppia, al netto di alcune voci di crisi tempo fa, sembra essere più unita che mai e la conferma la si vede anche dalle recenti apparizioni dove i due stanno facendo delle vere e proprie prove di famiglia.

Con grande entusiasmo, la De Lellis e Effe si stanno preparando a diventare mamma e papà. La nota influencer, in particolare, non ha mai nascosto di sentirsi pronta a questo passo della sua vita e in varie occasioni aveva evidenziato il desiderio di diventare madre.

La pancia che… è più piccola

Come prevedibile, la bella Giulia non ha interrotto il suo lavoro con i social e anche in dolce attesa si sta mostrando molto spesso. Nelle ultime ore, tramite alcune stories su Instagram, la ragazza ha fatto vedere come si stava truccando per un evento e ha avuto modo di fare anche delle confidenze molto particolari relativamente alla sua pancia in “trasformazione” per la dolce attesa.

La De Lellis ha spiegato che le sue “forme” fino a poco tempo fa sembravano molto più grandi rispetto a quelle che secondo lei sarebbero dovute essere e che ora, invece, tutto si sta “assestando”. “La mia pancia comunque si sta un po’ assestando”, ha detto. “Prima era più gonfia giuro!!! Tanto di più… Ora è più piccola“, ha aggiunto scrivendo nella sua storia Instagram anche “<33”. Poi con simpatia ha spiegato: “Ma lei è sempre qui”, con riferimento, ovviamente, alla piccola Priscilla che piano piano crescerà sempre di più.