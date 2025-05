Giulia De Lellis incanta al primo red carpet con il pancione: le immagini

Prima uscita pubblica per Giulia De Lellis dopo l’annuncio della dolce attesa, insieme a Tony Effe, della piccola Priscilla

Giulia De Lellis torna a far parlare di sé con la sua prima uscita pubblica dopo la notizia, ormai confermata, della sua gravidanza. L’influencer e imprenditrice digitale ha partecipato a un evento organizzato da Pasta Garofalo, attirando immediatamente l’attenzione di fan e media. La serata, all’insegna del glamour e dell’eleganza, ha visto la partecipazione di numerosi volti noti, ma è stata proprio Giulia a catalizzare i riflettori, con un sorriso raggiante e una luce nuova negli occhi.

Giulia De Lellis e la gravidanza

L’annuncio della gravidanza di Giulia De Lellis si è preso la scena negli ultimi giorni andando ad emozionare il web, che ha accolto con entusiasmo il ritorno dell’influencer sotto i riflettori in queste ore. Nonostante la riservatezza mantenuta negli ultimi mesi, la bella Giulia, infatti, ha deciso di mostrarsi pubblicamente, lanciando un chiaro messaggio di positività e rinascita.

Giulia De Lellis – www.donnaglamour.it

Dando uno sguardo alle sue stories Instagram è stato possibile vederla accanto all’amica Anita Mennella, con cui condivide spesso momenti di vita e lavoro. L’evento è stato anche un’occasione per rinnovare la sua presenza nel mondo della moda e del lifestyle, settori che l’hanno vista protagonista negli ultimi anni.

L’abito scelto per l’evento

Per l’occasione, Giulia ha scelto un abito firmato Magda Butrym in collaborazione con H&M, un pezzo che coniuga romanticismo e modernità. Il vestito indossato è stato un mini dress rosa cipria a maniche lunghe, interamente drappeggiato, con una grande rosa in tessuto applicata sul fianco, elemento distintivo della stilista polacca.

A completare il look, una mini bag rosa coordinata e sandali trasparenti con dettagli floreali tridimensionali, che hanno aggiunto un tocco magico al tutto. Per la futura mamma è stato senza dubbio un outfit che non solo ne ha valorizzato la silhouette in dolce attesa, ma ha confermato ancora una volta il gusto impeccabile e la capacità di Giulia di interpretare le tendenze con stile personale.