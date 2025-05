Via a L’Isola dei Famosi 2025 con Lorenzo Tano nel cast dei naufraghi. La presentazione ufficiale del concorrente ha già creato scompiglio.

Solamente pochi giorni fa si era parlato dell’intervento d’urgenza al figlio di Rocco Siffredi, Leonardo. Ora a destare clamore è l’altro figlio del divo dell’hard, ovvero Lorenzo Tano, protagonista come concorrente a L’Isola dei Famosi. Dopo l’annuncio ufficiale, la sua presentazione pubblicata sui social dal profilo del reality ha fatto discutere…

Lorenzo Tano a L’Isola dei Famosi

Tra i protagonisti del cast di naufraghi che saranno impegnati a L’Isola dei Famosi 2025 in Honduras c’è anche Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi. Per il ragazzo si tratta di un’altra esperienza televisiva dopo quella su Rai 1 con Ballando con le Stelle dove aveva avuto modo di mettersi in mostra per serietà e anche grande educazione.

Isola dei Famosi – www.donnaglamour.it

Il ragazzo sembra essere pronto per il reality che metterà alla prova la sua resistenza: “Sono felicissimo di essere qui e fare l’Isola. Uno dei miei vantaggi potrebbe essere la mia testa. Secondo me l’isola è un’esperienza che va gestita con la mente. Uno dei miei svantaggi è che se non mi trovo con qualcuno tendo a distanziarmi”.

La presentazione fa discutere: le reazioni e il motivo

Tano ha quindi manifestato le sue aspettative per L’Isola nel video di presentazione che, come anticipato, ha già fatto molto discutere. Il motivo, però, non è da ricercare nelle parole del ragazzo ma nella sua forma fisica. Infatti, rispetto alle precedente presenza in tv a Ballando, Lorenzo è parso, secondo alcuni utenti del web, “ingrassato” e “fuori forma”.

Nei commenti sotto al post della presentazione non sono mancate le domande: “Ma cosa ha combinato?”, “Ma ha mangiato un sacco prima di partire per avere delle riserve?”. Insomma, la partecipazione del figlio di Rocco Siffredi sta già facendo discutere ancora prima dell’avvio del reality.