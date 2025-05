Fernanda Lessa trasformata sui social: la foto fa scalpore

La famosa modella Fernanda Lessa ha scelto di condividere uno scatto legato alla sua forma fisica e al suo aspetto che ha generato molte discussioni.

Ha spesso raccontato in passato alcune difficoltà vissute a causa di alcol e droghe. Ora la vita di Fernanda Lessa sembra aver preso una piega differente anche se di recente la donna ha dovuto affrontare un altro periodo “oscuro” legato alla sua forma fisica che, di fatto, per sua stessa ammissione non la faceva stare bene. La modella, dopo una importante dieta, ha scelto di far vedere i risultati ottenuti ed è apparsa “trasformata”.

Fernanda Lessa: la foto del “prima”

Attraverso i propri canali social, precisamente su Instagram, Fernanda Lessa è stata molto attiva negli ultimi giorni. La donna ha deciso di raccontare ai fan che la seguono una situazione di vita vissuta in questo periodo. La modella non si piaceva fisicamente a causa di alcuni chili, secondo lei, di troppo, motivo per il quale ha optato per una drastica mossa.

Fernanda ha deciso di mettersi a dieta e ha fatto vedere il “prima” e il “dopo” suscitando diverse reazioni contrastanti. Da qui, la pubblicazione di un post con annessa spiegazione su quanto accaduto e sui veri motivi che l’abbiano portata a “cambiare”.

I commenti e il post della trasformazione

Come detto, la Lessa aveva pubblicato uno scatto personale con una didascalia precisa: “Con 10 kg in più”. Quell’immagine, a quanto pare, ha suscitato diverse reazioni sui social con svariati utenti che hanno scritto alla donna in privato chiedendo spiegazioni.

Da qui, il post con alcune precisazioni da parte della modella che ha sottolineato come sia, appunto, dimagrita trasformandosi parecchio: “Ho deciso di fare questo post dopo la mia stories che ha suscitato un misto di ammirazione e indignazione”, ha esordito la donna.

“Ho 48 anni , piena premenopausa, ho avuto parecchi nutrizionisti in passato che mi hanno aiutato. Attualmente sto seguendo una dieta che mi sono creata personalmente in base al mio metabolismo e alle mie necessità, che sono specifiche per il mio caso. Se volete dimagrire , più o meno in fretta dovete cercare un dietologo o un nutrizionista. Io ho postato la foto solo perché sono fiera del risultato e volevo condividere con voi amici, per il mio benessere i 10kg che avevo preso non mi facevano sentire a mio agio, e ho perso in um mese. Sulle stories posterò una foto di quando avevo i maledetti 10kg in più. Un abbraccio”.